La senadora paraguaya Esperanza Martínez aseguró que "nadie quiere sentarse al lado" del presidente Javier Milei ni de su par de Paraguay, Santiago Peña, por estar "totalmente subrdinados" a las decisiones de Estados Unidos. La legisladora ejemplificó con el caso del mandatairo brasileño Inácio Lula Da Silva, quien hasta el momento no participará de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) que se realizará este sábado.

"Nadie quiere sentarse al lado de Milei y del presidente Santiago Peña, dos personas que hoy están totalmente subordinadas a la política exterior de Estados Unidos", dijo Martínez a periodistas desde el Senado paraguayo.

La legisladora del partido de izquierda Frente Guasú calificó a Milei y Peña como "dos tembiguái de Estados Unidos", un término que significa siervos en idioma guaraní. "No han emitido ningún tipo de solidaridad con varios presidentes latinoamericanos que han sido amenazados verbalmente de ser socavados en su integridad como soberanía y en sus cargos de mandatarios", agregó.

Para Martínez, el propio Lula Da Silva decidió no asistir este sábado a la rúbrica del pacto entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil y 27 países europeos para no tener que compartir espacio con Milei y Peña.

Lula no estará en la firma

"Lula no ha confirmado su presencia", dijo el canciller paraguayo Rubén Ramírez a periodistas a la salida de una reunión con senadores y diputados, a pocas horas del evento.

Pese a ser uno de los presidentes sudamericanos que más insistió con el acuerdo, que se firmará tras 26 años de negociaciones, Lula tiene decidido no ir a Asunción, según fuentes oficiales brasileñas. "No va a Asunción, no hay ninguna previsión sobre su presencia", indicaron.

En lugar de ir a su vecino país, el mandatario de Brasil mantuvo este viernes un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Además de Milei y Von der Leyen, quienes sí ya confirmaron su presencia en Asunción son los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

El acuerdo será firmado en la sede del Banco Central de Paraguay (BCP) por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Mercosur, el bloque fundado en 1991. El tratado apunta a la reducción de aranceles y al fortalecimiento de las exportaciones dentro de un mercado conjunto que alcanza a unos 780 millones de consumidores.