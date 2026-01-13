La SRA y la UIA celebran pacto Mercosur-UE pero en Francia no comprarán sus productos

A pocos días de anunciarse la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), las principales cadenas de supermercados de Francia advirtieron que tienen el "compromiso firme" de no comprar productos provenientes del bloque sudamericano. Al conocerse el anuncio, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y otros grupos empresarios habían asegurado que el tratado sería "beneficioso".

"No, no lo haremos. Es un compromiso firme. La semana pasada estuve en la junta directiva de la FCD, que es el sindicato de la gran distribución. Carrefour, Systemu y Leclerc tendrán la misma postura", dijo el presidente de Les Mosquetaires, un grupo que reúne a cadenas francesas como Intermarché, Bricomarché y Netto.

En declaraciones al medio francés RFI, el empresario señaló que "todos tendrán parte de responsabilidad" y que ellos serán "especialmente los que compren" bienes producidos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. "En lo que respecta a la gran distribución, supone el 40 % de los mercados. Puedo asegurarles que podemos tranquilizar a los agricultores en cuanto a que no compraremos estos productos en el extranjero”, agregó

Por su lado, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, estimó que "la adopción del acuerdo con el Mercosur tendrá un impacto bastante limitado" y puso como ejemplo la postura que tomará la cadena. "La decisión del grupo Carrefour y sus homólogos es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses", aseguró.

En esa línea, agregó que "el 100% de las aves de corral son francesas, el 97% de la carne de res es francesa y el 100% de la carne de cerdo es francesa. No habrá cambios", planteó.

Cuál fue la postura de los empresarios argentinos

Al conocerse la firma del acuerdo, que se realizará este sábado en Asunción, Paraguay, el G6, que reúne a ADEBA (bancos), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, CAC (comercio), CAMARCO (construcción), Sociedad Rural (agro) y UIA (industria) salieron a celebrarlo. El grupo emitió un comunicado en el que destacó "su satisfacción por la aprobación, por parte de la Unión Europea, del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, que constituye un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques de naciones".

"El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad", agregó el grupo que reúne a seis de las cámaras más importante del país.

La SRA, por su parte, emitió un informe elogioso en el que destacó los beneficios concretos del acuerdo. Entre otros puntos, resaltó que "el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios" y que "el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio", lo que "brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva".