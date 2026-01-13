El presidente Javier Milei viajará a Paraguay este fin de semana para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Se prevé que la ceremonia sea este sábado 17 de enero y deberán asistir al menos todos los cancilleres de los países miembro. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó a El Destape la presencia de Milei.

La firma del tratado se realizará en Asunción, Paraguay, ya que el presidente del pais vecino, Santiago Peña, es el actual presidente pro témpore del Mercosur. A la capital paraguaya deberán asistir todos los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros del bloque sudamericano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. También asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en representación de los 27 países de la UE.

Esta ceremonia se realizará después de que el viernes pasado el bloque europeo ratifique el acuerdo de libre comercio, tras un proceso de negociación que se extendió durante 25 años. El tratado apunta a la reducción de aranceles y al fortalecimiento de las exportaciones dentro de un mercado conjunto que alcanza a unos 780 millones de consumidores.

Según trascendió, el respaldo de la mayoría de los 27 Estados miembro de la UE se concretó en una reunión de embajadores en Bruselas, pese a la oposición de países como Francia y Hungría, y luego de que en ese mismo encuentro se aprobaran formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre, destinadas a reforzar la protección del sector agroalimentario europeo

Cómo impactará a Argentina

Si bien el G6, que reúne a ADEBA (bancos), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, CAC (comercio), CAMARCO (construcción), Sociedad Rural (agro) y UIA (industria), lo tildó como "beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes", hubo economistas que anticiparon que el sector indsutrial puede verse perjudicado.

"Argentina se ve más perjudicada que Brasil, porque Brasil tiene una industria más fuerte y con bastante integración en algunas cadenas con con Europa, pero nosotros no tanto. A nosotros nos puede pegar especialmente en la industria automotriz, maquinaria agrícola, o sea en sectores manufactureros. Y nos puede generar cierto beneficio en la colocación de algunos productos agrícolas", señaló Andrés Asiain, titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).

Según pudo saber El Destape de fuentes del sector, la industria admite que hay varios puntos específicos del acuerdo que conllevan riesgos, los cuales pueden terminar por neutralizar los beneficios.

Por su parte, la Sociedad Rural (SRA), emitió un informe 100% elogioso, en el que destacó los beneficios concretos del acuerdo Mercosur-UE. Entre otros puntos, resaltó que "el 99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios" y que "el 70% de los productos ingresan sin arancel desde el inicio", lo que "brinda previsibilidad de largo plazo, fundamental para inversión, certificaciones y planificación productiva".