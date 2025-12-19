Encontraron muerto a un soldado voluntario en su casa en Las Heras. Foto: Los Andes de Mendoza.

El soldado voluntario del Ejército Argentino, Facundo Gabriel Lima fue encontrado muerto en su casa del departamento de Las Heras, Mendoza. Hasta el momento, la Justicia no hizo pública ninguna hipótesis sobre las razones de su deceso.

Lima fue hallado sin vida alrededor de las 17 de este jueves, cuando sus familiares dieron aviso a las autoridades locales. La Policía Científica y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras están a cargo de llevar a cabo la investigación a fin de esclarecer los hechos que motivaron su muerte.

El Ejército Argentino Informó del fallecimiento del soldado que prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. A través de un parte de prensa, señaló que la unidad se encuentra a disposición para colaborar con la Justicia. La fuerza expresó también su pesar por lo acontecido y acompañó el dolor de los familiares, amigos y compañeros del soldado.

Investigan una nueva muerte y crece la preocupación en el Ejército

Tras el aviso de la familia, intervino personal de la Policía Científica provincial, junto con la Fiscalía de Las Heras, que trabaja para determinar cómo se produjo el deceso. Por ahora, no se logró determinar las razones de la muerte de Lima.

El caso se conoce pocos días después de otros hechos similares que involucraron a integrantes del Ejército Argentino, entre ellos el presunto suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y el de un suboficial hallado sin vida en un cuartel de Monte Caseros, Corrientes, situaciones que también se encuentran bajo investigación judicial.

En el de Olivos, un efectivo de 21 años fue encontrado con un disparo autoinfligido, una hipótesis reforzada por una carta hallada junto al cuerpo, mientras que en Corrientes se baraja también la posibilidad de un ahorcamiento, aunque ambos hechos continúan en análisis.