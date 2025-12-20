Lengua a la vinagreta para Navidad: la receta de Paulina Cocina

A tan solo unos días de Navidad, la planificación de las mesas saladas y dulces comienza a ponerse en marcha. Un clásico ideal para servir antes del plato principal es la lengua a la vinagreta, una entrada que las abuelas de antes preparaban cada vez que podían.
Paulina Cocina compartió su receta de esta delicia y a continuación, te la dejamos para que la hagas en estas Fiestas.
Receta de lengua a la vinagreta
A través de su recetario online, Paulina Cocina compartió su receta de lengua a la vinagreta. "Con la misma base pueden hacer lengua en escabeche, o lengua con salsa criolla con tomate, morrón y cebolla. Es una receta muy sencilla, sólo tienen que aguantar la impresión que da al principio la lengua, pero que después se pasa", explicó la creadora de contenido.
Ingredientes (para una lengua de 1 1/2 kg)
- 1 kg de lengua
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 1 tallo de apio
- 1 puerro
- laurel
- 1 taza de aceite de oliva
- 1/2 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- perejil
- 1 huevo duro
- sal y pimienta
Preparación
- Cortar la cebolla en cubos, el puerro y la zanahoria en rodajas grandes, y el apio en trozos con las hojas incluidas. Llevar todas las verduras a una olla con bastante agua. Colocar la lengua entera en la olla con las verduras, agregar la hoja de laurel y un puñado de sal gruesa.
- Llevar al fuego para que hierva aproximadamente una hora y cuarto por kilo de lengua. En este caso, sería casi dos horas de cocción. Controlar cada tanto que no se haya evaporado del todo el agua, si se redujo demasiado, agregar agua hirviendo para que no se corte la cocción.
- Dejar enfriar por completo en su propio caldo. Cuando esté totalmente fría (se puede dejar en la heladera también) pelar la piel de la lengua.
- Descartar la parte de abajo (la base) y la grasa de los costados. Una vez que esté pelada por completo, filetear la lengua en fetas de 0,5 cm maso o menos. Reservar.
- Picar el ajo y el perejil, y cortar el huevo duro en cubitos. Llevar todo a un bol o una fuente honda. Agregar la lengua, el aceite y el vinagre. Mezclar con las manos hasta que esté todo bien integrado. Salpimentar y si es necesario agregar más aceite y vinagre. Se puede llevar a la heladera un buen rato o servir directamente.