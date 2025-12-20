Lengua a la vinagreta para Navidad: la receta de Paulina Cocina.

A tan solo unos días de Navidad, la planificación de las mesas saladas y dulces comienza a ponerse en marcha. Un clásico ideal para servir antes del plato principal es la lengua a la vinagreta, una entrada que las abuelas de antes preparaban cada vez que podían.

Paulina Cocina compartió su receta de esta delicia y a continuación, te la dejamos para que la hagas en estas Fiestas.

Receta de lengua a la vinagreta

A través de su recetario online, Paulina Cocina compartió su receta de lengua a la vinagreta. "Con la misma base pueden hacer lengua en escabeche, o lengua con salsa criolla con tomate, morrón y cebolla. Es una receta muy sencilla, sólo tienen que aguantar la impresión que da al principio la lengua, pero que después se pasa", explicó la creadora de contenido.

Paulina Cocina compartió su receta de lengua a la vinagreta para Navidad.

Ingredientes (para una lengua de 1 1/2 kg)

1 kg de lengua

2 zanahorias

2 cebollas

1 tallo de apio

1 puerro

laurel

1 taza de aceite de oliva

1/2 taza de vinagre

3 dientes de ajo

perejil

1 huevo duro

sal y pimienta

Preparación