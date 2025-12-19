Trump aseguró que "no descarta" declararle la guerra a Venezuela

En el marco de las tensiones militares con Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó en una entrevista telefónica este viernes que no da por descartado declararle la guerra al país caribeño.

Si bien el republicano amagó varias veces con atacar al país liderado por Nicolás Maduro a lo largo de la semana, esto no ocurrió. Por su parte, días atrás, lanzó diversas amenazas y sostuvo que la escalada del conflicto comenzaría con ataques terrestres en el suelo venezolano.

Trump está desde agosto atacando barcos cercanos a las costas venezolanas, bajo la excusa de que transportan drogas y estupefacientes con destino a Estados Unidos. En este contexto, destruyó 28 embarcaciones en total y mató a más de 100 personas que viajaban en ellos.

La escalada de tensión continuó con el asalto a un buque petrolero que el premier estadounidense ordenó la semana pasada y después con el bloqueo petrolero total a los barcos que entren y salgan del país, resolución que anunció el martes pasado.

"No lo descarto, no", dijo el republicano a NBC News en una entrevista telefónica este viernes a la mañana, al ser preguntado por una posible declaración de guerra.

Respecto a si tiene previsto ordenar nuevas incautaciones petroleras, Trump sostuvo que eso "depende" del caso. "Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos", afirmó el mandatario estadounidense. Cuando los periodistas le preguntaron si su estrategia tiene por objetivo derrocar al presidente Maduro, él se negó a responder aunque sostuvo: "Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie". En ese momento recordó que tuvo una llamada telefónica con el titular del Palacio de Miraflores, a finales de noviembre.

Trump, su retórica belicista y el papel del Congreso para evitar la guerra

El republicano prometió varias veces atacar "muy pronto" por tierra a Venezuela, bajo el pretexto de que son objetivos del narcotráfico en dicho territorio. Trump evitó confirmar ataques concretos dado que necesita la aprobación del Congreso para declarar la guerra.

A pesar de esto, el hecho de que "no descarte" una guerra supone un cambio significativo en su retórica belicista, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así del posicionamiento clásico del Partido Republicano.

En los últimos meses, las bases republicanas lo criticaron por haberse centrado en la política exterior en lugar de resolver los problemas internos. Desde ese lugar, el opositor Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo también para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas, que viene ejecutando desde agosto pasado.