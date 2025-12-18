Frente a una posible guerra, Trump reclamó a Venezuela: "Nos robaron nuestro petróleo"

En el marco del bloqueo petrolero que el presidente Donald Trump estableció sobre Venezuela, las tensiones del republicano con el país caribeño sumaron un nuevo capítulo este miércoles, cuando el mandatario estadounidense exigió a Caracas que "devuelva los derechos petroleros" que presuntamente le quitaron a los Estados Unidos y a sus empresas.

El mandatario estadounidense avanzó en su cruzada contra Venezuela esta semana, declarando al fentanilo como arma de destrucción masiva y anunciando un bloqueo total a los buques petroleros que entren y salgan del país caribeño, a la par que acusó a su par venezolano Nicolás Maduro de usar el petróleo de "yacimientos petrolíferos robados" para financiar "el narco terrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

"Queremos al petróleo de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta", declaró Trump a la prensa en una entrevista este miércoles a la tarde.

Las declaraciones del presidente Trump de esta tarde suben la temperatura frente a algunos rumores que giran alrededor de la Casa Blanca, sobre la chance de que el republicano le declare la guerra a Caracas. Sobre todo después de que el periodista Tucker Carlson deslizara que Trump va a hacer un anuncio en este sentido esta noche.

El bloqueo petrolero de Donald Trump sobre Venezuela

Trump avanzó este martes contra Venezuela al anunciar un bloqueo petrolero total al país caribeño, el cual aplicará para "todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país". Lo hizo a través de una publicación en su red social Truth Social, a la par que también acusó a Maduro de usar el petróleo de "yacimientos petrolíferos robados" para financiar "el narco terrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

También incriminó al gobierno de Caracas de "enviar inmigrantes ilegales y criminales a Estados Unidos durante la presidencia débil e inepta de Biden", los cuales "ya están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", según escribió en la publicación de Truth.

"Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó al final del texto.

Esta advertencia llegó después de que Trump ordenara un asalto sobre un buque petrolero venezolano la semana pasada, el cual aclaró que no sería devuelto a Caracas. "No sé que haremos con el. Supongo que nos lo quedaremos", llegó a decir en una conferencia de prensa.