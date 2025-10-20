Lali Espósito respondió con firmeza a Patricia Bullrich.

Durante su show en Neuquén, Lali Espósito volvió a dejar en claro que no teme expresar su postura política ni su compromiso con las causas sociales. A días de las polémicas declaraciones de Patricia Bullrich sobre el feminismo, la cantante interrumpió su recital para responderle públicamente y defender los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

“Esta vez me pareció importante poder expresar algo… para abrazar a la comunidad LGBT y sentir que nos empoderamos”, comenzó diciendo Lali antes de interpretar Soy, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio. Luego, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que claramente iba dirigida a la Ministra de seguridad.

“Me parece que no hay nada más peligroso que desde el poder se le llame revancha a los asesinatos de mujeres. Me parece una aberración”, dijo sin vueltas la famosa cantante argentina ante miles de personas. Las palabras de la artista llegaron tras los dichos de la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional, que vinculó la violencia contra las mujeres con lo que calificó como “feminismo extremo”. Desde el escenario, Lali hizo referencia también al transfemicidio de Azul Semeñenko, ocurrido recientemente.

Las palabras de Patricia Bullrich que generaron polémica

En una entrevista reciente en el canal de streaming Carajo, Patricia Bullrich vinculó la violencia de género con la lucha feminista. “Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, afirmó. Y agregó: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.