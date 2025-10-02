La furia de Lali Espósito tras las críticas hacia su intimidad: "Sorete".

Lali Espósito volvió a ser noticia por sus recientes declaraciones sobre el dinero en una entrevista en el programa La Revuelta. La cantante recibió críticas y hate en las redes sociales, y decidió recoger el guante y contestar con un fuerte descargo.

A través de su cuenta de Twitter Lali le respondió a quienes la criticaron por sus dichos sobre lo que hace con su dinero. "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...", disparó Lali en el inicio de su extenso descargo.

"Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago. No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos eh!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso, será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás?", agregó Lali Espósito, quien próximamente será protagonista de un documental en Netflix.

Cuáles fueron los dichos de Lali que despertaron a los haters

Lali Espósito había remarcado en dicha entrevista que usaba su dinero para que los suyos pudieran tener una mejor vida, algo que pareció molestar a un sector de las redes sociales que la atacó por sus declaraciones. "Será que solo les jode que no piense como ustedes? Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas? Naci donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo...pero esa no es mi tarea", cerró la cantante y jurado de La Voz Argentina (Telefe) en su descargo.