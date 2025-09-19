Así fue la violenta agresión a la joven atacada por usar la remera de Lali: "Se me nubló la vista"

La joven, de nombre "Malena", fue atacada en el día de ayer por vestir una remera de Lali Espósito y, en diálogo con C5N, la chica dio detalles sobre cómo fue la agresión.

El hecho sucedió este jueves cuando Malena se dirigía al trabajo. "Casi llegando a la mitad del recorrido, se sube esta persona de entre 35 y 40 años, no era una persona adolescente, claramente", señala la joven.

La chica relata que se empezó a sentir incómoda por las miradas del sujeto en cuestión y por lo cerca que se puso de ella, sobre lo cual comentó: "Yo siento que me mira, estaba muy pegado, pero pensé que era un degenerado o quizás me quiere robar el teléfono".

Acto seguido, la joven escuchó que por lo bajo el hombre le dijo "Ladri Depósito" y la golpeó. "Yo realmente no se si fue por la remera, pero cuando escuché eso me reí por lo bajo, lo dijo cerca de mí. Seguí con lo mío, pero al toque siento la piña en la cabeza", dijo la chica.

Finalmente, Malena comentó que ya se sentía un poco mal, por lo que la piña la "descolocó". Sobre su malestar comentó: "Yo ya venía con la presión baja, incluso le había mandado un mensaje a mi mamá, yo tengo migrañas entonces ya me sentía mal, después viene el golpe y eso me nubló la vista, me quedé sentada porque me asusté y porque no esperaba que me pase eso".

Luego de la agresión, el hombre intentó bajarse del tren, pero fue interceptado por dos pasajeros que quisieron golpearlo, sin embargo, fue detenido por la policía, quienes lo resguardaron.

La repercusión del ataque en las redes sociales

Debido a que la publicación de la joven contando la agresión se volvió viral en las redes, fueron muchos los famosos e influencers que repudiaron la agresión y le dieron relevancia a lo ocurrido.

A su vez, la chica recibió mensajes de apoyo de toda la comunidad.