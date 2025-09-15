Es oficial: la película de Lali Espósito ya tiene fecha de estreno.

Netflix anuncia LALI: la que le gana al tiempo, una película documental hecha en Argentina que retrata a Lali en su regreso a la música, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.

Filmado a lo largo de tres años, el documental sigue a Lali Espósito en todo el camino que culmina en sus esperados shows en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Con entrevistas y acceso exclusivo a su proceso creativo, LALI: la que le gana al tiempo revela cómo la artista convirtió sus experiencias más íntimas en fuerza creativa y resiliencia, consolidándose como una de las voces más influyentes y auténticas de su generación.

"Este documental acompaña a Lali en su regreso después de tres años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy", indicó Netflix en un comunicado de prensa en el que también revela que LALI: la que le gana al tiempo dura una hora y cuarto.

Cuándo se estrena el documental de Lali en Netflix

LALI: la que le gana al tiempo llegará a Netflix durante el 2025. Por el momento no se sabe la fecha de estreno, pero se espera que en las próximas semanas esta salga a la luz.