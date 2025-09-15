Crashing expone la incipiente vida adulta con sus tropiezos y aristas menos glamorosas

A la hora de buscar historias originales, Netflix ofrece en su catálogo de septiembre uno de los tanques británicos más comentados por su capacidad de combinar narrativa de vulnerabilidad con humor mordaz en sólo 6 capítulos.

Creada por Phoebe Waller‑Bridgy y emitida originalmente en 2016 en el canal Channel 4 del Reino Unido, Crashing centra su atención en las vivencias de un grupo de jóvenes veinteañeros que asumen el rol de guardianes de propiedad de un hospital abandonado a cambio de habitarlo a bajo costo.

Durante episodios de menos de 30 minutos, sus personajes deberán sortear reglas absurdas, relaciones sentimentales complicadas, tensiones personales y problemas cotidianos.

Crashing expone así la incipiente vida adulta con sus tropiezos y aristas menos glamorosas, en un ámbito donde la amistad, el amor y el autodescubrimiento ganan relevancia con inseguridades y contradicciones.

“Seis veinteañeros viviendo en un piso, como en Friends , ya no es algo que se pueda entender”, repasó Waller‑Bridgy al periódico The Guardian. “Todos mis conocidos tienen dificultades para encontrar dónde vivir. Es una realidad que la mayoría ya no espera tener su propia casa a los 30”, sumó.

Como parte de la investigación, la creadora de la miniserie habló con varios administradores de propiedades, incluyendo a un hombre que vivía en una antigua fábrica en Paddington, al oeste de Londres, y compartía piso con otras 15 personas. "Tienes que vivir en este entorno comunitario sin derechos como inquilino por ser titular de una licencia. Así que, si se derrumba una pared o falla la calefacción, estás a merced de una empresa administradora que podría tardar un mes en solucionarlo", comentó.

El elenco principal de Crashing está encabezado por la propia Waller‑Bridge como Lulu e incluye a Jonathan Bailey , Julie Dray, Louise Ford, Damien Molony, Adrian Scarborough y a Amit Shah.

Ficha técnica de Crashing