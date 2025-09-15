La emoción de Fabiana Cantilo por el paso que se animó a dar lejos de la música: "Estoy feliz"

La emoción de Fabiana Cantilo por el paso que se animó a dar lejos de la música.

La cantante Fabiana Cantilo hizo un feliz anuncio en sus redes sociales: su película Lágrimas de fuego finalmente llegará a las salas de cine en octubre. Los detalles sobre el desafiante comienzo de la rockera como actriz de su propia biopic.

En clave de comedia dramática y con tintes autobiográficos, Lágrimas de fuego es la ópera prima escrita y protagonizada por Fabiana Cantilo, que narra la historia de una mujer que, tras salir de una clínica psiquiátrica, busca reconstruir su vida. La espiritualidad, la música y sus amistades se convierten en pilares para enfrentar su oscuro pasado y reencontrarse con su hija.

La película dirigida por Gabriel Grieco llegará a las salas de cine en octubre de 2025, pero tendrá su avant premiere el miércoles 17 de septiembre. El elenco de Lágrimas de fuego lo completan Gastón Pauls, Victoria Aragón, Inés Estevez, Viviana Saccone, Pipo Cipolatti, Andrea Rincón, Lucila Paz, Julia Zenko, Lula Bertoldi, Marilina Bertoldi, Luz Palazón, Elvira Onetto, Santiago Montes de Oca, Sergio Boris, Fabio Taphanel, Claudia Puyó, Fernando Noy, Marisa Mere, Nikka Lorach, Dan Breitman y Magui Bravi, entre otros.

Por el momento no está confirmada la fecha de estreno comercial de la película. El trailer de Lágrimas de fuego, el poster oficial y fotos de la película ya salieron a la luz y están alimentando la expectativa de los fanáticos de Fabiana Cantilo.

Quién es Gabriel Grieco

Gabriel Grieco lleva dirigidas 6 películas de largometraje, más de 200 videos musicales y realizó alrededor de 100 contenidos audiovisuales diversos, entre ellos cortometrajes, programas de televisión y comerciales. Al ser, Lágrimas de fuego, un film que fusiona la ficción con el rock, se convierte en una experiencia única que potencia su creatividad y donde aplica todos sus conocimientos y experiencia de ambos mundos.