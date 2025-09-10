La muerte golpea a Litto Nebbia y llora el rock: "Siempre en nuestro recuerdo"

El reencuentro de Los Gatos en Brasil.

El rock despide a Kay Galifi, guitarrista y miembro fundador de la banda Los Gatos, quien murió a los 77 años. La despedida de Litto Nebbia y un repaso por su carrera.

La familia de Kay Galifi informó a los medios de comunicación que el guitarrista no sufría ninguna enfermedad y que su muerte fue a causa de un ataque de hipertensión. A través de su cuenta de Instagram, Litto Nebbia eligió recordar a su compañero con una emotiva reflexión: "KAY GALIFI fue un guitarrista de avanzada para la época. Estuvo con nosotros desde el comienzo de LOS GATOS. Gran compañero inolvidable en la ruta, buen humor todo el tiempo, en esas giras eternas que hacíamos, sus chistes eran motivo de risas y carcajadas! Mucha nobleza y amor por la Música".

"Kay querido...siempre en nuestro recuerdo, la calidez de tu alma, tu bondad de corazón", cerró Litto Nebbia en la publicación que acompañó a un video con fotos del grupo Los Gatos y de Kay en los escenarios. Como parte fundacional de la banda de rock, Galifi se lució en hits como La Balsa, El rey lloró y Viento, dile a la lluvia, entre otros. En la banda formó parte de los tres primeros àlbumes: Los Gatos, Los Gatos II y Seremos amigos.

La historia que pocos conocen sobre Kay Galifi

En 1968 Kay Galifi dejó la banda Los Gatos para irse a vivir a Brasil, donde residió hasta su muerte. Se fue enamorado de una mujer con la que construyó una familia. En Brasil trabajó como docente de jóvenes músicos en el Conservatorio de Música de Río de Janeiro.

Más de tres décadas después de su salida de Los Gatos, Kay Galifi se reunió con Litto Nebbia y Ciro Fogliatta en 2006. Tras ese encuentro, los artistas se presentaron en un festival gratuito por los 40 años de la mítica banda.