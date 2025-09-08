Luchaba contra un cáncer: murió un legendario cantante de rock y la música está de luto

Conmoción en el mundo de la música: murió una leyenda del rock.

El mundo de la música lamentó la partida de Rick Davies, vocalista y compositor de la emblemática banda británica Supertramp, quien murió el sábado pasado a los 81 años, según confirmó oficialmente su grupo. Davies será recordado como una figura fundamental en la historia del rock, cuya voz y toque de piano marcaron un estilo único.

Supertramp emitió un comunicado donde destacó que, junto a Roger Hodgson, Davies fue "la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock". En ese mismo texto, la banda resaltó que "su voz conmovedora y su inconfundible toque del Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda".

El músico había sido diagnosticado hace diez años con mieloma múltiple, un cáncer agresivo que afecta las células plasmáticas de la médula ósea, esenciales para el sistema inmunitario. Esta enfermedad puede provocar graves complicaciones como fallas renales, problemas óseos y un sistema inmunológico debilitado.

La vida de Rick Davies, histórico del rock

Rick Davies nació en 1944 en Swindon, al suroeste de Inglaterra, y desde joven mostró una pasión profunda por el jazz, el blues y el piano. Fue él quien impulsó la formación de Supertramp a principios de los años 70, publicando un anuncio en una revista para reclutar músicos que compartieran su visión.

Más allá del escenario, Davies era reconocido por su calidez y resiliencia, además de su fuerte vínculo familiar. "Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con quien compartió más de cinco décadas", expresó la banda al referirse a su legado personal.

Supertramp alcanzó su punto más alto en 1979 cuando ganó un Grammy por su﻿ álbum "Breakfast in America", que combinó con éxito rock y pop. Entre sus grandes éxitos se destacan temas como "Goodbye Stranger" y "My Kind of Lady", composiciones en las que Davies tuvo un rol protagónico, consolidando su lugar en la música de esa época.