El clima en la Costa Atlántica para la segunda semana de enero 2026: el pronóstico del tiempo.

La Costa Atlántica es de los destinos más elegidos para vacacionar o disfrutar de una escapada durante el verano y tener un buen clima es clave para disfrutarlo al máximo. Conocé cómo estará el tiempo en la zona durante tu estadía.

Costa Atlántica: cómo estará el clima en la segunda semana de enero

El sitio especializado Meteored adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días de la semana en la Costa Atlántica, clave para saber qué planes preparar en caso de que no se pueda disfrutar de un día de playa.

El pronóstico del tiempo adelantó varios días con nubosidad y temperatura agradable.

Martes 6

Este martes hay 40% de probabilidad de lluvias débiles a partir de las 23. De acuerdo a Meteored, el día se encontrará algo nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 30, ideal para disfrutar de la playa y el mar.

Miércoles 7

Las tormentas se darán por la madrugada, pero desde la mañana del miércoles se irán dejando un cielo con nubes y claros. A las 14 podría haber una lluvia débil en ciertas zonas. Sin embargo, el resto del día continuará con poca nubosidad y una temperatura entre los 15 grados de mínima y los 28 de máxima.

Jueves 8

El jueves continuará la baja nubosidad, aunque descenderá levemente la temperatura: comenzará en una mínima de 12 grados y subirá hasta alcanzar los 25 de máxima. Se trata de un pronóstico más que agradable, solo hay que abrigarse bien para salir de noche.

Viernes 9

El viernes el tiempo estará más que agradable con temperaturas entre los 15 y 26 grados. Mientras que el cielo se encontrará con muy poca nubosidad durante todo el día.

Las máximas para la segunda semana de enero en la Costa Atlántica rondarán los 30 grados.

Sábado 10

El sábado, el último día de la segunda semana de enero, incrementará la nubosidad. De acuerdo a Meteored el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y la temperatura se ubicará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 24.

Domingo 11

Los que cierren sus vacaciones el domingo podrán despedirse de la Costa con pleno sol y un verdadero día de verano. Durante la jornada el cielo se mantendrá despejado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 32.