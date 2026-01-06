Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias: hasta cuándo rige

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 6 de enero una alerta amarilla por tormentas severas que afecta a Buenos Aires y a otras cuatro provincias del país. En contraste con el alivio térmico que experimentó el Área Metropolitana de Buenos Aires tras el inicio del año, el interior enfrenta una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica.

En primer lugar, los territorios alcanzados por la advertencia son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza. Allí se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad que, en algunos casos, podrían ser localmente fuertes. Además, se prevé que estos fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y, principalmente, granizo e intensas ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Por otra parte, el organismo anticipó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 15 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en ciertos sectores se registren acumulados superiores. En consecuencia, las autoridades recomendaron extremar precauciones y atender las medidas de seguridad difundidas oficialmente.

Las recomendaciones del SMN por el alerta por tormentas

Entre las principales sugerencias, se destaca evitar salir de casa, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. Asimismo, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Finalmente, quienes se encuentren al aire libre deberán buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

En síntesis, la jornada se presenta con riesgo de fenómenos meteorológicos capaces de provocar daños e interrupciones temporales en las actividades cotidianas. Por eso, resulta fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y seguir las recomendaciones de defensa civil y municipios para minimizar el impacto de las tormentas.