Tenía 31 años: murió una famosa conductora tras consumir un medicamento

Sintió dolores abdominales, fue a la guardia y denuncian que murió por un medicamento que le dieron.

La muerte de una famosa conductora a sus 31 años causó conmoción mundial. Según su familia, ella murió debido a la ingesta de un medicamento que terminó siendo mortal, y responsabilizan a los médicos que la atendieron cuando llegó a la guardia con un fuerte dolor abdominal.

El deceso de Mayra Tercero sacudió al mundo de la televisión hondureña y a sus seguidores, tras confirmarse su fallecimiento a los 31 años. La conductora de TV Azteca Honduras, reconocida por su carisma y talento, dejó un vacío difícil de llenar.

Originaria de Tegucigalpa, Mayra desarrolló una carrera multifacética como conductora, actriz y bailarina. Su formación artística comenzó desde joven en la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia, y además estudió Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), demostrando su versatilidad y compromiso con diversas áreas.

Más allá de la conducción, Mayra trabajó como reportera y presentadora en entretenimiento y deportes para la cadena TV Azteca Honduras. Su participación en programas populares como Calle 7 la posicionó como una figura muy querida dentro del público nacional. También colaboró con medios como HCH Televisión, Q’Hubo TV y Canal 11.

Sintió dolores abdominales, fue a la guardia y denuncian que murió por un medicamento que le dieron.

El último programa de Mayra Tercero

Su último proyecto fue el programa Dale Like, donde continuó mostrando su profesionalismo y simpatía. En redes y en los medios, la partida de Mayra generó un profundo impacto, con mensajes llenos de cariño y respeto hacia su legado. TV Azteca Honduras expresó en un emotivo comunicado: “¡Mayra Tercero, un alma llena de luz! Su compromiso y alegría trascendieron la pantalla, convirtiéndola en un símbolo de inspiración para quienes la conocieron.”

La vida personal de Mayra Tercero

Respecto a su vida personal, Mayra mantenía una relación con el futbolista Denovan Torres y no había tenido hijos. Nacida el 2 de septiembre de 1993, era del signo Virgo, un dato que muchos seguidores recordaron en sus homenajes.

Así fueron las últimas horas de Mayra Tercero

La noche del sábado 12 de julio, Mayra comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Fue trasladada primero a una clínica privada en Tegucigalpa, pero debido a la gravedad de su estado, la derivaron de urgencia al Hospital Escuela. Las autoridades del hospital informaron que la conductora llegó sin signos vitales. Por su parte, sus familiares denunciaron que en el nosocomio le dieron un medicamento que terminó siendo fatal. Actualmente, el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público está investigando las causas que provocaron su fallecimiento.