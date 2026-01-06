Kicillof creó un fondo compensatorio para evitar subas en el boleto de micro del AMBA

A través del Boletín Oficial, el gobierno bonaerense creó el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de un fondo que la gestión de Axel Kicillof utilizará para pagar a las empresas de transporte y evitar que suba el boleto del micro. El objetivo es sostener la prestación del servicio público de colectivos, tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país.

Según se detalla en la normativa, el fondo estará destinado a las "empresas prestatarias de servicios públicos de línea regular de transporte de pasajeros por automotor, de carácter urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal, que desarrollan su operatividad en el AMBA".

Dentro del área metropolitana de Buenos Aires están incluidos Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

El decreto establece que el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la definición de los criterios de "cálculo, distribución y rendición de las compensaciones tarifarias", con el objetivo de dotar de "mayor previsibilidad y control al uso de los recursos públicos".

La normativa se apoya en herramientas de seguimiento y procesamiento de información como el sistema SUBE, el reporte electrónico de kilómetros recorridos por las unidades y el monitoreo de la demanda real del servicio. En ese sentido, la Provincia aprobó además un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para asegurar la continuidad del Sistema Único de Boleto Electrónico como medio de pago y como fuente central de datos operativos, clave para evaluar costos, cantidad de pasajeros y niveles de uso del sistema.

El régimen apunta a contener la presión tarifaria en un escenario en el que el boleto de colectivo ya supera los $1.000 en algunos tramos, lo que representa una carga significativa para los usuarios que dependen diariamente del transporte público para trasladarse por razones laborales, educativas y sociales.

Una línea de trenes de La Plata no funcionará durante enero

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) informó que el Tren Universitario de La Plata no prestará servicio durante el mes de enero 2026. La medida durará un mes en el cual los usuarios deberán buscar vías alternativas en el transporte público. De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, la clausura temporal que se desplegará desde el 1° de enero al 1° de febrero inclusive, responderá a la realización de “tareas de acondicionamiento integral del material rodante”.

La decisión de interrumpir el servicio en verano se debe a la menor demanda durante la temporada de receso de actividades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Un argumento similar fue esgrimido por la empresa para justificar la prolongada suspensión de 50 días del ramal Tigre de la línea Mitre a contar desde el 10 de enero.

Más allá de estas tareas de mantenimiento, todos los proyectos de reacondicionamiento previsto para la formación fueron cancelados por no integrar la “emergencia ferroviaria”, tales como la extensión hasta Gambier y los trabajos de señalamiento en el ramal, que formaban parte de una licitación lanzada en 2021 y que habían sido adjudicados a la firma Autotrol.