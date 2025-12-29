Es el tren más largo de la Argentina, pero está fuera de funcionamiento por el ajuste de Milei

El tren que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán es una de las opciones más económicas para llegar a la provincia tucumana. Sin embargo, se encuentra fuera de servicio desde finales de septiembre y todavía no tiene fecha de reanudación.

El tren más largo del país está fuera de servicio: aseguran que es un “lock-out” contra el sector ferroviario

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el servicio de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba continúa "temporariamente interrumpido" y explicaron que se debe a una solicitud de la operadora Nuevo Central Argentino (NCA) que pidió llevar a cabo tareas de revisión de las vías.

La medida se da luego del descarrilamiento del 20 de septiembre de 2025. Sin embargo, desde el sindicato ferroviario La Fraternidad consideraron que ese argumento se convirtió en una “excusa ideal” para no restablecer los servicios. "Lo que en principio entendimos acertado, la reparación de vías, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios", señalaron en un comunicado que compartieron este lunes, con la firma del secretario nacional Omar Maturano.

En ese sentido, manifestaron: "Así se configura el lock-out contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene". Además, el sindicato llamó a la sociedad a defender la continuidad de los trenes de larga distancia y remarcó que “defender estos servicios es defender la soberanía”.

La historia del tren que une Retiro y Tucumán

El tren de pasajeros entre Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y San Miguel de Tucumán se enmarca dentro del Ferrocarril Mitre. El servicio atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. En 2013, mediante la Resolución 1093/2013 del Ministerio de Transporte, el Estado decidió no renovar la concesión y asumir directamente la operación del servicio de larga distancia a través de Trenes Argentinos Operaciones.

A lo largo de los años, el recorrido se vio afectado por obras en infraestructura que impidieron que los trenes llegaran hasta la estación cabecera de San Miguel de Tucumán, por lo que la terminal provisoria era la estación Cevil Pozo.

El Tren Retiro-Tucumán está fuera de servicio desde finales de septiembre del 2025

En diciembre de 2020 se anunció la reanudación del servicio completo entre Retiro y Tucumán, luego de cancelaciones ocurridas desde marzo del mismo año y en agosto de 2023 se inauguró una nueva parada intermedia en la localidad de Andino, Santa Fe.

En sí, el tren tiene un trayecto completo de aproximadamente 32 horas, pero no deja de ser una opción económica para viajar. Antes de la suspensión los precios de la totalidad del viaje eran los siguientes:

Primera: costaba $38.000

Pullman: $46.200

Camarote para dos personas: $131.200.

Si bien el camarote es lo más caro, cuenta con diferentes comodidades como dos camas cuchetas (la de abajo se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita para dejar cosas, enchufe, perchero, control de temperatura frío calor (aire acondicionado), un pequeño lavabo.