Por las obras del TramBus, una opción de movilidad más limpia y sustentable en la Ciudad de Buenos Aires, una línea de colectivos que conecta la zona oeste del Conurbano con CABA modificó una de sus paradas.

El TramBus promete conectar las zonas norte y sur de la Ciudad. Sin embargo, las obras afectan al trayecto de la línea 103, que une la estación de Tapiales (La Matanza) con Puerto Madero.

Los colectivos son los medios de transporte más usados por el grueso de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que un mínimo cambio puede representar complicaciones en el traslado de los pasajeros.

El cambio en la línea 103

Según reportaron los usuarios en redes sociales, una de las paradas fundamentales de la línea 103 se vio afectada por las obras. La detención que se realiza habitualmente en la intersección de las avenidas Rivadavia y La Plata fue anulada de manera momentánea.

Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre si volverá a estar activa. Mientras tanto, los pasajeros deberán tomar el colectivo en una ubicación anterior: avenida Rivadavia 4287, a unos metros de la calle Pringles y a dos cuadras de la intersección inhabilitada.

En tanto, el recorrido de la línea 103, uno de los más extensos, continúa de manera habitual. Al tratarse de una de las pocas líneas que atraviesa la ciudad son miles los pasajeros afectados ante cualquier modificación.

Recorrido de la línea 103

Antes de ingresar a CABA, el 103 atraviesa localidades bonaerenses como Villa Madero y Villa Insuperable, donde finalmente cruza la Avenida General Paz y comienza su recorrido porteño.

Circula por la avenida Eva Perón, cruza Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Flores, aunque luego comienza a moverse por Caballito, Almagro, Balvanera y Monserrat, para terminar en Puerto Madero.

Además, tiene trs ramales: Universidad Católica Argentina (Puerto Madero), Aduana y Estación Tapiales. Y pertenece a la empresa de Transportes Quirno Costa, que tiene su base en las cercanías de la estación de Tapiales, perteneciente a la línea Belgrano Sur.

Cuál es el trayecto del TramBus en Buenos Aires

La línea principal del proyecto es el Trazado 1 (T1), el cual enlazará a la ciudad de norte a sur en ambas direcciones, uniendo la estación Saenz, del barrio de Nueva Pompeya, con el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, pasando por los barrios de Palermo y Caballito.

A su vez, este medio de transporte sustentable circulará por carriles exclusivos y preferenciales, contando con semáforos inteligentes, los cuales le darán prioridad de paso en las principales intersecciones de su recorrido, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y la contaminación.

Se estima que podría beneficiar alrededor de 50.000 usuarios diarios y que la frecuencia será de 1 servicio cada 4 minutos en hora pico. Este proyecto también mejorará la conectividad, logrando que sus usuarios puedan combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H. Al mismo tiempo, este sistema tendrá conexiones con estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.