Conecta el norte y el sur: así será el trambus de CABA, la mega obra que cambiará el tránsito

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad anunció el inicio de las obras para llevar a cabo el lanzamiento del sistema TramBus. Este promete ser una opción de movilidad más limpia y sustentable, y conectará las zonas norte y sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La línea principal del proyecto es el Trazado 1 (T1), el cual enlazará a la ciudad de norte a sur en ambas direcciones, uniendo la estación Saenz, del barrio de Nueva Pompeya, con el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, pasando por los barrios de Palermo y Caballito. A su vez, este medio de transporte sustentable circulará por carriles exclusivos y preferenciales, contando con semáforos inteligentes, los cuales le darán prioridad de paso en las principales intersecciones de su recorrido, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y la contaminación.

Se estima que este nuevo medio de transporte podría beneficiar alrededor de 50.000 usuarios diarios y que la frecuencia será de 1 servicio cada 4 minutos en hora pico. Este proyecto también mejorará la conectividad, logrando que sus usuarios puedan combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H. Al mismo tiempo, este sistema tendrá conexiones con estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

Las obras, las cuales iniciaron en los primeros días de noviembre, contarán en primera instancia con trabajos de repavimentación, creación de nuevos paradores, semáforos y acondicionamiento de avenidas clave para la línea T1. Asimismo, las primeras obras se concentrarán en la Avenida Honorio Pueyrredon (Cid Campeador) y Avenida La Plata (entre Av Chiclana y Balbastro).

Las pruebas piloto del TramBus

En el mes de noviembre, se dio inicio a la circulación de trambuses a modo de prueba en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de testear los beneficios que traerá este nuevo medio de transporte.

Esta prueba piloto demostró que las unidades 100% eléctricas mejorarán la conectividad y reducirán hasta en un 40% los tiempos de traslado entre el norte y el sur porteño. Acerca de esta nueva forma de viaje dentro de la ciudad porteña, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: "Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido".

En sus pruebas piloto, el TramBus realizó su recorrido atravesando el Metrobus de la avenida Juan B. Justo, el cual ya cuenta con la infraestructura para su funcionamiento, siguiendo el viaje por las avenidas Intendente Bullrich, Dorrego, Figueroa Alcorta, Sarmiento y Costanera Rafael Obligado hasta llegar a su destino.

Se estima que este nuevo medio de transporte se podrá utilizar a partir de 2026 y que tendrá una tarifa integrada con el Subte, existiendo descuentos automáticos para los pasajeros que deban combinar estos dos medios de transporte.