Así se viaja en el nuevo Trambus de la Ciudad: sin ruido y pago con Tarjeta SUBE

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la prueba piloto del Trambus, el nuevo sistema de movilidad que unirá los barrios de Nueva Pompeya con Aeroparque y beneficiará a 50 mil usuarios todos los días.

Las unidades 100% eléctricos y de cero emisión de ruidos, mejorará la conectividad y bajará hasta un 40% los tiempos de traslado entre el norte y el sur porteño.

"Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido", repasó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

¿Cómo viajar en el sistema Trambus? | Trayecto, precios y formas de pago del boleto

Desde el lunes 17 de noviembre circulan en la Ciudad a modo de prueba los Trambuses, mientras se avanza con la línea T1, que irá de Aeroparque a Nueva Pompeya, con semáforos sincronizados por telemetría, dando prioridad de paso a fin de reducir los tiempos y mejorar la seguridad.

“Con el Trambus, la línea F y los buses eléctricos que ya circulan por el Casco Histórico, los vecinos van a poder viajar mejor y más rápido. Y además vamos a tener una Ciudad más limpia con menos emisiones, porque son unidades eléctricas que no contaminan ni hacen ruido”, insistió el Jefe de Gobierno porteño a bordo de una de las unidades, junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

En esta primera instancia, pasarán por el Metrobus de la avenida Juan B. Justo, que ya cuenta con la infraestructura para su funcionamiento. Luego continuarán por las avenidas Intendente Bullrich, Dorrego,Figueroa Alcorta, Sarmiento y Costanera Rafael Obligado hasta llegar a su destino.

La línea T1 se implementará en 2026 y será transversal, cruzará casi todas las líneas de subte. Saldrá desde el Centro de Trasbordo de la Avenida Sáenz hacia Aeroparque. Se construirán 71 paradores, de los cuales 11 serán icónicos porque estarán ubicados en centros neurálgicos como Caballito, Palermo o Aeroparque e incluirán, además, espacios de guardado para bicicletas y lockers especiales.

El Trambus tiene una tarifa integrada con el Subte: quienes combinen ambos transportes tendrán un descuento automático. Puede abonarse con la Tarjeta SUBE, tarjetas de débito, crédito o NFT.

¿Cómo son los nuevos Trambuses?

Cada una de las unidades de Trambus cuentan con estos sistemas:

DMS: monitoreo de la conducción.

ADAS: anticipo de colisión frontal, cruce de peatones y detección de puntos ciegos.

Espejos retrovisores digitales (no llevan espejos afuera) y cámara de marcha atrás.

GPS, para posicionamiento satelital.

Aire acondicionado, WiFi a bordo y conectores USB.

Información audiovisual al pasajero.

“El Gobierno porteño busca potenciar la intermodalidad del transporte en la Ciudad, gracias a que la T1 del Trambus tendrá conexiones con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento”, agregó el ministro Pablo Bereciartua.

En la Ciudad circularán más de 50 unidades de Trambus con una autonomía mínima de 270 km. La flota del sistema contará con vehículos de 12 metros de largo y una capacidad para más de 60 pasajeros. Su base es un chasis desarrollado en la Argentina por Agrale y una motorización eléctrica de última generación desarrollada en conjunto con la empresa británica Equipmake LTD.

Así será el recorrido completo de la línea T1