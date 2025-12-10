18 consejos para proteger tu cuenta de WhatsApp si creés que te espían

WhatsApp ofrece varias herramientas para expulsar a intrusos y reforzar la seguridad.

WhatsApp sigue siendo la app de mensajería más usada en Argentina y en buena parte del mundo. Esa popularidad la convierte en un blanco ideal para estafadores, curiosos y ciberdelincuentes que buscan acceder a mensajes, audios o documentos ajenos. Por eso, saber cómo detectar accesos no autorizados y cómo proteger tu cuenta de WhatsApp es clave para mantener tus chats a salvo.

Si notás comportamientos extraños en la app, puede que alguien haya entrado a tu cuenta sin permiso. La buena noticia es que WhatsApp ofrece varias herramientas para expulsar a intrusos y reforzar la seguridad. Y, con algunos buenos hábitos, vas a evitar que vuelva a pasar.

Cómo detectar si alguien accedió a tu WhatsApp

Lo primero es revisar si hay dispositivos vinculados que no reconozcas. La función multi-dispositivo permite usar la misma cuenta en varios equipos, pero también puede ser una ventana para espías.

Cómo revisarlo:

Abrí WhatsApp. Ajustes > Dispositivos vinculados. Revisá la lista. Si algún dispositivo te parece sospechoso, tocá sobre él y elegí Cerrar sesión.

Otras señales de acceso ajeno:

Chats marcados como leídos sin que los abras.

Mensajes enviados que no recordás escribir.

Publicación de estados que no subiste vos.

Cambios en tu foto, descripción o privacidad.

Notificaciones que dejan de llegar.

Enlaces o archivos compartidos sin tu permiso.

Batería que se consume más rápido de lo habitual.

Si notás cualquiera de estas pistas, es probable que alguien esté mirando tus conversaciones.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

La app ofrece varias funciones para reforzar la seguridad. Activarlas toma un minuto y marca la diferencia.

Medidas esenciales:

Activá el bloqueo de pantalla del teléfono.

Activá el bloqueo de aplicación en WhatsApp (Ajustes > Privacidad > Bloqueo de aplicación).

Configurá la verificación en dos pasos (Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos).

Limitá quién puede ver tu foto, estado, descripción o última conexión.

Revisá apps instaladas y permisos de cámara, micrófono y grabación de pantalla.

Silenciá llamadas desconocidas y activá las funciones de Privacidad > Avanzada.

Hábitos para evitar intrusos

No respondas mensajes ni enlaces sospechosos.

Nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp.

No instales apps que no sean confiables.

Bloqueá y reportá contactos dudosos.

Desconfiá de archivos o audios de números desconocidos.

Con estas medidas y un poco de atención, podés proteger tu WhatsApp de espías y estafadores y mantener tus conversaciones fuera del alcance de terceros.