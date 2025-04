El Gobierno porteño confirmó cómo será el nuevo Trambús en Buenos Aires.

El Gobierno porteño dio a conocer más detalles de cómo será la implementación del flamante Trambús en la Ciudad de Buenos Aires: se trata del nuevo servicio que consiste en una serie de vehículos eléctricos y de mayor capacidad que un colectivo.

Estos tienen lugar en el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana. Al respecto, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, brindó más especificaciones sobre este nuevo servicio de trambuses. Acá los detalles.

Bereciartua precisó que la Ciudad de Buenos Aires contará con dos servicios de trambuses, “el Transversal 1 y 2, o T1 y T2”. Se trata de una serie de vehículos eléctricos, de mayor capacidad que un colectivo, que conectarán varios barrios porteños.

“La T1 irá de Pompeya a Aeroparque a través de Acoyte y Rivadavia en Caballito, y la T2, de Pompeya a Ciudad Universitaria y Aeroparque a través de Flores. Ya hicimos la licitación de los trambuses. Hubo cinco que compitieron, hay dos finalistas, y en estos días se va a saber cómo se resolvió”, indicó el funcionario, en charla con el medio elDiarioAR.

En este sentido, Bereciartua precisó que “son colectivos eléctricos que tienen algunas propiedades de tranvía, como la capacidad de distribución de asientos y la superficie vidriada, que te da más confort”.

“La forma y la situación del pasajero adentro son más parecidos a un tranvía. Pero, además, tienen algunas ventajas respecto a los tranvías. No tienen catenarias, porque andan con baterías, entonces no generan contaminación visual. Y además tienen ruedas de goma, que no hacen ruido”, agregó.

Más detalles sobre la implementación del Trambús.

El funcionario porteño, además, detalló que “no habrá una vía” por la que se mueva esta unidad, sino que “es una irrupción más en el espacio público”, donde circulan los demás vehículos en la Ciudad de Buenos Aires. “Sí va a haber carriles segregados, que donde se pueda van a ser exclusivos y, donde no, al menos prioritarios”, remarcó.

“De hecho, estamos pensando que van a ir por el centro de las avenidas en las que haya espacio, como Rivadavia, La Plata, Acoyte, Honorio Pueyrredón. Van a estar conectados digitalmente con los semáforos. Cuando se arrimen a uno, el siguiente ciclo se acortará y le dará prioridad. En algunas avenidas de una sola mano van a tener onda verde completa. Así, un viaje de Pompeya a Aeroparque en transporte público, que lleva una hora y cuarenta minutos, tomará una hora y diez minutos. La otra innovación es que se va a poder viajar con el boleto del subte. Si te bajás de la T1 para conectar con el subte, no vas a tener que volver a pagar”, completó.

El Trambús fue presentado como parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana -lanzado por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri- junto a la primera línea de colectivos eléctricos de la Ciudad de Buenos Aires.