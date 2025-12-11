Receta de alfajores cordobeses de Paulina Cocina: con mucho gusto casero.

Los alfajores son sinónimo de argentinidad y existen tantas variantes como provincias. Los cordobeses compiten cabeza a cabeza con los santafesinos. Si los primeros son tus favoritos, Paulina Cocina compartió una receta fácil, rápida y, sobre todo, con mucho sabor a casero. "Estos alfajores son conocidos por su textura aireada, su cobertura de glasé y su relleno de dulce de fruta o dulce de leche", describe Paulina en su recetario online.

Receta de alfajores cordobeses de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió es su recetario web la receta de alfajores cordobeses. "¿Qué les parece si en vez de esperar a que esa prima que viajó a Córdoba les traiga una caja de alfajores cordobeses, les pasamos todos los secretos y tips para hacerlos en casa? Además, claro, de la receta de alfajores cordobeses para disfrutarlos como si estuvieran en las hermosas sierras cordobesas", expresó.

Paulina Cocina compartió su receta de alfajores cordobeses.

Ingredientes

300 g de harina 0000.

100 g de almidón de maíz.

1 cdita de bicarbonato de sodio.

2 cditas de polvo de hornear.

150 g de azúcar.

2 cucharadas de miel.

125 g de manteca.

3 yemas.

1 huevo entero.

1 cdita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

250 g de dulce de membrillo o de frutas.

150 g de azúcar impalpable.

Jugo de 1/2 limón.

2 cucharadas de agua caliente.

Preparación

En un bol colocar la harina tamizada, el almidón de maíz, el bicarbonato y el polvo de hornear. Reservar. En otro recipiente, batir la manteca a temperatura ambiente (pomada) con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar las yemas, el huevo entero, la miel, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Batir hasta integrar y que quede bien cremoso. Incorporar los ingredientes secos tamizados y unir la masa sin amasar demasiado, solo hasta que quede homogénea. Estirar la masa sobre papel manteca o film hasta 1 cm de grosor. Llevar a la heladera por 30 minutos. Retirar la masa de la heladera y dejar reposar unos minutos para que sea más fácil de manipular. Cortar círculos de 5 cm de diámetro. Colocarlos en una placa enmantecada y enharinada y hornear en horno precalentado a 160-170°C por 8-10 minutos. No deben dorarse. Dejar enfriar las tapas completamente antes de rellenarlas con el dulce de membrillo o frutas, procurando que el relleno no se desborde. Para el glasé, mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón y el agua caliente. Agregar el agua de a poco hasta obtener la consistencia deseada. Bañar los alfajores con el glasé y dejarlos secar sobre una rejilla o una placa con papel manteca hasta que estén completamente firmes (idealmente de un día para el otro).

Tips de Paulina Cocina para preparar los mejores alfajores cordobeses

Además de la receta, Paulina Cocina compartió una serie de tips para preparar los mejores alfajores cordobeses: