Conectá tu celular al televisor sin cables ni aplicaciones en 3 pasos

Qué se necesita y cómo activar cada función sin complicaciones ni accesorios adicionales.

En plena temporada navideña, compartir películas y videos desde el celular al televisor sin cables ni aplicaciones sospechosas se volvió una de las opciones más prácticas para disfrutar contenido en familia. La buena noticia es que la mayoría de los teléfonos Android y plataformas como YouTube o Netflix ya traen funciones nativas que permiten transmitir directamente al Smart TV siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.

Esta conectividad inalámbrica, presente en casi todos los televisores inteligentes modernos, ofrece una reproducción fluida y sin interrupciones, ideal para reuniones, maratones de series o videos caseros. A continuación, repasamos qué se necesita y cómo activar cada función sin complicaciones ni accesorios adicionales.

Requisitos para que la conexión funcione bien

Para que la transmisión sea estable, es clave que el celular y el televisor tengan sus sistemas operativos actualizados. También es recomendable usar una red WiFi de 5 GHz, que brinda mayor velocidad y menor interferencia. Si la señal es inestable, pueden aparecer cortes o retrasos en la reproducción. En el caso de televisores más antiguos, puede ser necesario actualizar el software o activar funciones como Screen Mirroring desde el menú de configuración.

La opción más rápida: función “Emitir” o “Cast”

La mayoría de los Android incorporan la función “Emitir”, que permite duplicar la pantalla completa del celular en el televisor. Para usarla hay que:

Deslizar la barra superior y abrir los accesos rápidos.

Tocar el ícono de un rectángulo con ondas.

Elegir el Smart TV disponible en la red WiFi.

En segundos, la imagen del teléfono aparece en la pantalla grande, ideal para apps, presentaciones o videos almacenados en el dispositivo.

Otras opciones

Desde YouTube : YouTube incluye la herramienta “Enviar a dispositivo”, visible en el reproductor de video. Solo hay que presionar el ícono de transmisión y elegir el televisor. El contenido se reproduce directamente en el Smart TV, mientras el celular funciona como control remoto para pausar, adelantar o ajustar volumen.

: YouTube incluye la herramienta “Enviar a dispositivo”, visible en el reproductor de video. Solo hay que presionar el ícono de transmisión y elegir el televisor. El contenido se reproduce directamente en el Smart TV, mientras el celular funciona como control remoto para pausar, adelantar o ajustar volumen. Desde Netflix: Netflix también integra su propio botón de transmisión. Al abrir una serie o película, aparece un ícono en la parte superior. Al seleccionarlo, la app envía el contenido al televisor y el usuario puede manejar subtítulos, episodios o detención desde el celular.

El televisor debe contar con tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad DLNA. Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips, TCL o Hisense suelen incluir estas funciones. Si el equipo no es compatible, habrá que sumar un dispositivo externo para habilitar la transmisión inalámbrica.