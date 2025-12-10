Ensalada de porotos blancos: la receta de Paulina Cocina para combatir el verano

Con en calor no hay manera de que den ganas de prender el horno o comer algo muy pesado. Paulina Cocina sabe esto, por lo que compartió con sus seguidores una receta perfecta para los días de verano: ensalada de porotos blancos. Refrescante, liviano y bajo en calorías, este almuerzo o cena es ideal para afrontar las altas temperaturas.
Receta de ensalada de porotos blancos
A través de su recetario web, Paulina Cocina compartió una receta de ensalada de porotos blancos. "La ensalada de porotos blancos es versátil y se puede servir con una gran variedad de platos. Por ejemplo, es un excelente acompañamiento para carnes asadas, desde un clásico asado argentino hasta un jugoso pollo a la plancha", expresó en su página. A continuación te compartimos qué ingredientes vas a necesitar y qué pasos seguir:
Ingredientes (rinde cuatro porciones)
- 2 tazas de porotos blancos cocidos (secos o de lata).
- 1 tomate.
- 1/2 cebolla morada.
- 1/2 morrón rojo.
- 1/2 morrón verde.
- Cilantro o perejil fresco picado.
- Jugo de 1 limón (y ralladura).
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
Preparación
- Cortar el tomate, la cebolla y los morrones en cubos pequeños.
- Mezclar los porotos con las verduras en un bol amplio.
- Agregar el perejil picado, el jugo de limón con su ralladura, y el aceite de oliva.
- Salpimentar a gusto y revolver bien.
- Dejar reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.
Los 8 consejos de Paulina Cocina para preparar la mejor ensalada de porotos blancos
Además de compartir su receta, Paulina Cocina dio ocho consejos para preparar la mejor ensalada de porotos blancos. A continuación te los compartimos, uno por uno:
- Si se usan porotos secos, remojarlos toda la noche y cocinarlos a fuego lento para que queden tiernos.
- Tip mealprep: se pueden hacer porotos de más y congelar en bolsas para tener para otras recetas.
- Enjuagar bien los porotos enlatados para quitar el exceso de sodio.
- Dejar reposar la ensalada al menos 30 minutos para que los sabores se integren.
- Condimentar con aceite de oliva extra virgen de buena calidad, hace la diferencia.
- Evitar la sobrecocción para que los porotos no se deshagan.
- Agregar el aderezo justo antes de servir para que los ingredientes se mantengan frescos.
- Probar diferentes combinaciones de hierbas y especias para variar el sabor.
A su vez, la creadora de contenido sumó: "Si la idea es un almuerzo liviano y rápido, un buen pan rústico tostado con un toque de ajo y aceite de oliva, puede convertir a la ensalada de porotos blancos en una opción más completa y con un extra de crocantez", cerró.