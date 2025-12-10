Ensalada de porotos blancos: la receta de Paulina Cocina para combatir el verano.

Con en calor no hay manera de que den ganas de prender el horno o comer algo muy pesado. Paulina Cocina sabe esto, por lo que compartió con sus seguidores una receta perfecta para los días de verano: ensalada de porotos blancos. Refrescante, liviano y bajo en calorías, este almuerzo o cena es ideal para afrontar las altas temperaturas.

Receta de ensalada de porotos blancos

A través de su recetario web, Paulina Cocina compartió una receta de ensalada de porotos blancos. "La ensalada de porotos blancos es versátil y se puede servir con una gran variedad de platos. Por ejemplo, es un excelente acompañamiento para carnes asadas, desde un clásico asado argentino hasta un jugoso pollo a la plancha", expresó en su página. A continuación te compartimos qué ingredientes vas a necesitar y qué pasos seguir:

Paulina Cocina compartió su receta de ensalada de porotos blancos.

Ingredientes (rinde cuatro porciones)

2 tazas de porotos blancos cocidos (secos o de lata).

1 tomate.

1/2 cebolla morada.

1/2 morrón rojo.

1/2 morrón verde.

Cilantro o perejil fresco picado.

Jugo de 1 limón (y ralladura).

3 cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación

Cortar el tomate, la cebolla y los morrones en cubos pequeños. Mezclar los porotos con las verduras en un bol amplio. Agregar el perejil picado, el jugo de limón con su ralladura, y el aceite de oliva. Salpimentar a gusto y revolver bien. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos antes de servir.

Los 8 consejos de Paulina Cocina para preparar la mejor ensalada de porotos blancos

Además de compartir su receta, Paulina Cocina dio ocho consejos para preparar la mejor ensalada de porotos blancos. A continuación te los compartimos, uno por uno:

Si se usan porotos secos, remojarlos toda la noche y cocinarlos a fuego lento para que queden tiernos. Tip mealprep: se pueden hacer porotos de más y congelar en bolsas para tener para otras recetas. Enjuagar bien los porotos enlatados para quitar el exceso de sodio. Dejar reposar la ensalada al menos 30 minutos para que los sabores se integren. Condimentar con aceite de oliva extra virgen de buena calidad, hace la diferencia. Evitar la sobrecocción para que los porotos no se deshagan. Agregar el aderezo justo antes de servir para que los ingredientes se mantengan frescos. Probar diferentes combinaciones de hierbas y especias para variar el sabor.

A su vez, la creadora de contenido sumó: "Si la idea es un almuerzo liviano y rápido, un buen pan rústico tostado con un toque de ajo y aceite de oliva, puede convertir a la ensalada de porotos blancos en una opción más completa y con un extra de crocantez", cerró.