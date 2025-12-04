La receta del verano de Paulina Cocina: chips de papa al microondas y sin horno.

Con la térmica por encima de los 30 C° nadie tiene ganas de prender el horno. Pero llega un punto en el que las preparaciones frias o en sartén, como fideos, arroces o ensaladas, comienzan a agotar al paladar. Es en este punto que entra en juego una receta de Paulina Cocina: chips de papa al microondas.

Perfecta para quienes no quieren prender el horno en el verano, y tampoco tienen electrodomésticos más novedosos como la freidora de aire, esta receta es muy fácil de hacer y el resultado es sumamente sabroso.

Receta de chips de papa al microondas

No vas a necesitar mucho más que dos papas y condimentos para preparar tus chips al microondas. Se trata de una de las recetas más fáciles que Paulina Cocina ha compartido. A continuación te detallamos bien los ingredientes, que más que seguro tenés en la heladera y alacena, y los pasos que tenés que seguir:

Paulina Cocina compartió su receta de chips de papa al microondas.

Ingredientes

2 papas.

Sal.

Pimienta.

Preparación

Pelar las papas, lavarlas y cortarlas bien finitas, de un par de milímetros nomás, con cuchillo, mandolina o pelapapas. Colocar en un cuenco agua, sal y pimienta y remojar allí las papas por unos 15 minutos. Colar las papas y quitar el exceso de agua presionándolas entre dos repasadores, sin encimar. Poner las papas en un plato o bandeja apta para microondas, separadas entre sí. Llevar al microondas 2 minutos a potencia máxima. Retirar del microondas y dar vuelta las papas, para que queden la otra cara expuesta. Repetir esta operación unas 4 o 5 veces, hasta que las papas se vean doradas. ¡Listo! Ya tenés tus papas chips.

Si tenés ganas de sumar un plus de sabor a tus chips de papa al microondas, podés preparar un alioli casero. Te compartimos la receta de Paulina Cocina de este delicioso aderezo:

Ingredientes

1 huevo.

3 dedos más de aceite (en la receta lo explico).

1 diente chico de ajo.

Preparación