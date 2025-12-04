La receta del verano de Paulina Cocina: chips de papa al microondas y sin horno

Con la térmica por encima de los 30 C° nadie tiene ganas de prender el horno. Pero llega un punto en el que las preparaciones frias o en sartén, como fideos, arroces o ensaladas, comienzan a agotar al paladar. Es en este punto que entra en juego una receta de Paulina Cocina: chips de papa al microondas.
Perfecta para quienes no quieren prender el horno en el verano, y tampoco tienen electrodomésticos más novedosos como la freidora de aire, esta receta es muy fácil de hacer y el resultado es sumamente sabroso.
Receta de chips de papa al microondas
No vas a necesitar mucho más que dos papas y condimentos para preparar tus chips al microondas. Se trata de una de las recetas más fáciles que Paulina Cocina ha compartido. A continuación te detallamos bien los ingredientes, que más que seguro tenés en la heladera y alacena, y los pasos que tenés que seguir:
Ingredientes
- 2 papas.
- Sal.
- Pimienta.
Preparación
- Pelar las papas, lavarlas y cortarlas bien finitas, de un par de milímetros nomás, con cuchillo, mandolina o pelapapas.
- Colocar en un cuenco agua, sal y pimienta y remojar allí las papas por unos 15 minutos.
- Colar las papas y quitar el exceso de agua presionándolas entre dos repasadores, sin encimar.
- Poner las papas en un plato o bandeja apta para microondas, separadas entre sí.
- Llevar al microondas 2 minutos a potencia máxima.
- Retirar del microondas y dar vuelta las papas, para que queden la otra cara expuesta.
- Repetir esta operación unas 4 o 5 veces, hasta que las papas se vean doradas. ¡Listo! Ya tenés tus papas chips.
Si tenés ganas de sumar un plus de sabor a tus chips de papa al microondas, podés preparar un alioli casero. Te compartimos la receta de Paulina Cocina de este delicioso aderezo:
Ingredientes
- 1 huevo.
- 3 dedos más de aceite (en la receta lo explico).
- 1 diente chico de ajo.
Preparación
- El secreto es tener un vaso largo para hacer el alioli. Ideal usar ese vasote que viene con la minipimmer, ahí sale perfecto. Así que en ese vaso colocamos el huevo, el ajo y el aceite, procurando que este sobrepase unos 3 dedos por encima del huevo. Puede ponerse un poquito de sal.
- La técnica para que quede perfecto es la siguiente: llevamos la minipimmer hasta el fondo del vaso y la ponemos a funcionar, pero no la movemos. ¡Para nada la movemos!
- A los 20-30 segundos, veremos que el alioli ya se empezó a formar y se ve por los costados. Ahí empezaremos a mover la minipimmer hacia arriba y hacia abajo, despacio.
- Cuando el alioli tome la consistencia de una mayonesa, ya está listo.