Empanadas de carne en freidora de aire: crujientes sin aceite y rápidas

Puede sonar poco ortodoxo o demasiado "parlemitano" las empanadas de carne hechas en freidora de aire. Pero realmente es una receta ideal para quienes no tienen mucho tiempo y quieren comer unas empanadas fritas, pero sin aceite. Se trata de una versión más saludable que fritando de forma tradicional y rápida que haciéndolas al horno.
Receta de empanadas de carne en freidora de aire
Las empanadas de carne en freidora de aire son una gran opción si sos de los que andan a las corridas, pero no por eso se quiere privar de comer algo bien rico. Con pocos ingredientes y en pasos muy fáciles, podés lograr esta versión saludable y bien rápida.
Ingredientes (12 empanadas)
- 12 tapas para empanadas (criollas o hojaldradas)
- 400 g de carne picada (paleta o bola de lomo)
- 1 cebolla grande picada
- 1 cebolla de verdeo picada (opcional pero suma mucho)
- 1/2 morrón rojo picado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cdas de aceite
- 1 cda de pimentón dulce
- 1 cdita de comino
- 1 cdita de ají molido (opcional)
- 2 huevos duros picados
- Sal y pimienta
- Un chorrito de caldo o agua (para jugosidad)
- Rocío vegetal (apenas)
Preparación
- Rehogá la cebolla, el morrón y el ajo en una sartén con el aceite hasta que estén tiernos.
- Agregá la carne picada, rompela bien y cociná hasta que deje de estar roja.
- Condimentá con pimentón, comino, ají molido, sal y pimienta.
- Sumá un chorrito de caldo o agua para que quede jugoso y cociná unos minutos más.
- Apagá el fuego y añadí los huevos duros picados y la parte blanca del verdeo; dejá enfriar.
- Rellená las tapas con una o dos cucharadas de carne y cerralas con repulgue o con tenedor.
- Pintalas con huevo batido o un toque de rocío vegetal.
- Precalentá la freidora de aire a 180°C por 3 minutos.
- Colocá las empanadas separadas dentro de la canasta y cociná 10–12 minutos, dándolas vuelta a la mitad si hace falta.
- Si las querés más crocantes, dejalas 2–3 minutos extra antes de sacarlas.
De más está decir que estas empanadas en freidora de aire se puede hacer del relleno que te guste, no solo de carne. Lo fundamental va a ser siempre que precalientes el electrodoméstico y lo pongas a la temperatura correspondiente, por los minutos que te indicamos, aunque pueden ser menos dependiendo del modelo, por lo que te recomendamos estar atento a la cocción.