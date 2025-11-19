Receta de bombas de papa con 6 ideas de rellenos fáciles

Amasá bien el puré hasta que tenga consistencia de plastilina.

Si estás buscando una receta infalible para aprovechar sobras, impresionar en una cena o simplemente consentirte con un plato irresistible, llegaste al lugar correcto. Las bombas de papa son esa comida que parece un abrazo: crocantes por fuera, suaves y reconfortantes por dentro. Son increíblemente versátiles y el vehículo perfecto para darle una nueva vida a esos ingredientes que tenés en la heladera.

En esta guía completa basada en las recomendaciones de Paulina Cocina, te vamos a mostrar el paso a paso para dominar esta receta y seis ideas de rellenos diferentes que van a transformar estas bolitas de papa en una verdadera explosión de sabor. Desde las clásicas hasta las más audaces, acá encontrarás la inspiración que necesitás.

El secreto para un puré perfecto

Todo el éxito de las bombas de papa comienza con la base. El puré debe ser firme y manejable, con una consistencia similar a la plastilina. Esto es clave para que puedas armarlas sin que se desarmen.

Si tenés sobras de puré, usalas directamente. Si lo vas a hacer nuevo, cociná las papas al microondas o al horno para que absorban menos agua. Si no tenés más remedio que hervirlas, escurrilas muy bien y dejá el puré enfriar (incluso reposar en la heladera) antes de armar las bombas. Un puré caliente y blando será imposible de trabajar.

6 ideas de rellenos para tus bombas de papa

La magia está en el interior. Ahuecá ligeramente cada bolita de puré y animate a estos rellenos:

La clásica de queso: Un cubo de queso mozzarella, provolone o cualquier queso que se derrita bien. Es la combinación perfecta y siempre funciona. Pollo desmenuzado: Usá sobras de pollo asado o pollo hervido, bien sazonado. Es simple, pero lleno de sabor. Carne picada salteada: Un poco de carne picada cocida con cebolla, pimiento y condimentos es un relleno contundente y delicioso. Choclo y queso: Mezclá los granos de choclo directamente con el puré antes de armar las bolitas. Queda dulce y con una textura increíble. Pollo al curry: Antes de armar el puré, incorporale una cucharadita de curry en polvo para darle un color y sabor únicos. Luego, rellená con pollo. Ajo y perejil: Picá ajo y perejil fresco e incorporalo a la masa del puré. Para el relleno, un corazón de queso cremoso es ideal.

El relleno queda escondido en el centro de cada bomba.

Paso a paso final: el rebozado y la fritura

Una vez que armaste todas tus bombas de papa con su relleno, llega el momento crucial.