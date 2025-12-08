ATE confirmó el paro de este martes contra la reforma laboral que impulsa Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que este martes 9 de diciembre llevará adelante un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno impulsa en el Congreso.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió que las modificaciones promovidas por la administración de Javier Milei apuntan a “desarticular la organización sindical” y a poner en riesgo los convenios colectivos.

“Buscan relativizar los acuerdos de estabilidad laboral, eliminar las indemnizaciones e incluso forzar renuncias para recontratar en algunas áreas. Ayer salió el comunicado oficial convocando a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. No solo avanzan con la reforma laboral, también con cambios en el área penal”, señaló en diálogo con Splendid AM 990.

Catalano agregó que el sindicalismo que encabezan Hugo Yasky y Hugo Godoy -al frente de las dos CTA- mantuvo conversaciones con el triunvirato de la CGT para coordinar acciones conjuntas. De todas formas, remarcó que, independientemente de ese resultado, el paro de ATE se realizará igual.

El dirigente también se pronunció sobre los casos de suspensión o apercibimiento a médicos que adhieren a medidas de fuerza. Subrayó que la atención nunca se interrumpe por completo y que “no existen antecedentes en la Argentina de muertes por abandono médico” durante una protesta sindical.

“Es importante aclararlo. Cuando paramos en los hospitales públicos porteños o en el Posadas, las guardias se mantienen, los pisos se atienden y las cirugías que no pueden reprogramarse se hacen igual”, afirmó.

Reforma laboral: cuándo la quiere discutir el Gobierno

El presidente Javier Milei firmará el decreto para llamar al período de sesiones extraordinarias del Congreso desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hizo oficial el anuncio del temario, que incluye el presupuesto 2026 y la reforma laboral, entre otros puntos.

Según pudo saber este medio, en el Senado entrarían la ley reforma laboral, las modificaciones al Código Penal y a la ley de Glaciares. Los alfiles políticos de La Libertad Avanza ya comenzaron a tejer acuerdos para darle viabilidad a los proyectos.

La denominada "normalización", según señala el borrador de un anteproyecto que circuló, apela a un fuerte límite a los monotributistas a litigar por relaciones laborales encubiertas, recorta derechos a los repartidores por aplicaciones, reduce el derecho a huelga, aumenta la jornada laboral, modifica el esquema de vacaciones, crea el fondo de cese laboral y recalcula las indemnizaciones.