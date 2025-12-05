ATE anunció un paro y movilización al Congreso para la semana que viene

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará ese día al Congreso, con el fin de rechazar la reforma laboral que impulsa Javier Milei. También exigirá la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y rechazará el intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza, votada por unanimidad en un encuentro realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre, y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso.

Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30.

“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización", agregó Aguiar.

El titular de ATE recordó que "aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”. “Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal", cerró.

Los reclamos de ATE de cara a la movilización del 9 de diciembre

Entre los principales reclamos de ATE se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a algunos organismos descentralizados.

Entre ellos se encuentran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, al señalar que el Poder Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.