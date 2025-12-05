A una semana del 13 de diciembre, la fecha anunciada por el Gobierno Nacional para dar a conocer la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con sus reuniones con gobernadores para buscar apoyos a a esta iniciativa y otras como el Presupuesto 2026 y las modificaciones a la actual legislación tributaria. Santilli recibirá en Casa Rosada al mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los peronistas críticos de la gestión libertaria y que llevará a Balcarce 50 sus reclamos por mayores fondos y obra pública para la provincia.
Santilli recibe al gobernador de La Pampa en la Casa Rosada
Tras reunirse este jueves con Jorge Macri, el funcionario hará lo propio con Sergio Ziliotto, uno de los gobernadores que más cuestionó al gobierno de Javier Milei durante sus primeros dos años de mandato.
