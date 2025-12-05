Frente a la amenaza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de convocar a un paro de transporte este viernes 5, el Gobierno nacional aseguró que la mayoría de las empresas de colectivos habrían llegado a un acuerdo con el gremio. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, quien advirtió que "el panorama está bastante controlado, salvo por algunas empresas puntuales" que igualmente adherirán a la medida de fuerza. Ésto último lo ratificó la UTA en un comunicado difundido por X (antes Twitter), en el que indicó que el paro "se mantiene en aquellas empresas que no hayan ejecutado el pago correspondiente", aunque reclamó una conciliación obligatoria.