McLaren usará órdenes de equipo si es necesario para asegurar el título de la F1: Brown

Evento de McLaren antes del Gran Premio de Abu Dabi

McLaren impondrá órdenes de equipo si es necesario para asegurar el título de pilotos de la Fórmula Uno y negar a Max Verstappen de Red Bull su quinta corona consecutiva, dijo el viernes el director ejecutivo Zak Brown.

Verstappen está segundo en la clasificación, entre ambos pilotos de McLaren, 12 puntos por detrás de Lando Norris y cuatro por delante de Oscar Piastri.

El británico Norris fue preguntado el jueves sobre la posibilidad de que las circunstancias obliguen a su compañero de equipo australiano a ceder su posición en el Gran Premio de Abu Dabi, en el cierre de la temporada, y dijo que él no lo pediría.

Sin embargo, Brown dijo a la cadena de televisión Sky Sports que McLaren querría que Piastri cediera el puesto.

"Sí, por supuesto. Somos realistas (...) Queremos ganar este campeonato de pilotos", dijo. "Si llegamos a la carrera y está bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, vamos a hacer lo que podamos para ganar el campeonato de pilotos. Sería una locura no hacerlo".

"No vamos a dejar de ganar el campeonato porque estemos intentando proteger un tercero y un cuarto, o un sexto y un séptimo, o como quiera que se desarrolle la situación", agregó.

Norris será campeón si acaba entre los tres primeros, mientras que Piastri debe ganar o acabar segundo para tener opciones.

Brown dijo que la Fórmula Uno siempre ha sido un deporte de equipo y restó importancia al riesgo de una reacción negativa por parte de los aficionados.

McLaren ya se ha asegurado el título de constructores por segundo año consecutivo.

"Si uno de ellos no puede ganar, quieren que gane el otro", dijo. "Y eso es lo que quiere el equipo. Y son jugadores de equipo y ya lo vimos el año pasado".

"No creo que sea raro en ningún deporte que los compañeros de equipo hagan sacrificios el uno por el otro para dar al equipo lo que quiere".

Con información de Reuters