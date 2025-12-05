La vicepresidenta Victoria Villarruel sigue acumulando cortocircuitos y diferencias con la gestión de Javier Milei al anunciar este viernes dar un nuevo bono extraordinario de $500 mil a los empleados del Senado a cobrar durante diciembre. "Mejores condiciones laborales", lanzó la titular de la Cámara Alta, que viene de sus primeros chispazos con Patricia Bullrich y de un escándalo con el despacho de una senadora peronista.

A través del decreto legislativo 604/2025, publicado este viernes, la Vicepresidenta decidió un bono único y no remunerativo para los empleados del Senado permanentes, temporarios y de regímenes especiales, pero que tengan una antigüedad superior a los seis meses y que no estén con licencia en la actualidad.

“Es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”, planteó Villarruel.

En el texto, la Vice afirma que la medida apunta a “promover mejores condiciones laborales” y a fortalecer la carrera administrativa del personal legislativo. Además, destaca la "participación activa y esencial en el funcionamiento del Honorable Senado, desempeñándose con responsabilidad en tareas técnicas, administrativas, de servicios, operativas y de soporte logístico indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio parlamentario".

Esta medida se da a contramano de la austeridad que tanto Milei como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pretenden imponer para los trabajadores del Estado y del Poder Legislativo.

Primer cruce Villarruel-Bullrich en el Senado

Hace pocos días, la Vice tuvo su primer cruce con la nueva jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, quien pidió el uso de la palabra durante la sesión preparatoria del Senado y la titular de la Cámara Baja se la negó. Villarruel alegó que no iba a haber discursos en el recinto, a excepción de las palabras del senador de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espinola de despedida a los legisladores salientes.

"Fue un acuerdo de todos los bloques", cerró la Vice antes de levantar la sesión. En los pasillos del recinto se la escuchó protestar a Bullrich por la cantidad de invitados que tenían algunos senadores que juraron. Según afirmó ella, el tope era tres.

La escándalo del despacho de la legisladora fueguina

Por otro lado, el lunes pasado se produjo una situación inédita cuando la senadora fueguina de Unión por la Patria (UxP), Cristina López, quiso ingresar a la oficina que viene ocupando desde hace dos semanas. Se encontró con que Villarruel le había cambiado la cerradura, le puso una faja de clausura y sacó la placa con su nombre de la entrada.

Cuando López quiso ingresar con un cerrajero para recuperar sus cosas -le había quedado su computadora, documentos y pertenencias personales-, apareció personal de seguridad que la agredió de manera abusiva: la senadora luego presentó una denuncia amenazas, lesiones y agresiones, incluyendo un manoseo en gluteos y pelvis.

“Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo", sostuvo López.