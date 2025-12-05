Baby Etchecopar explotó contra los streamers.

Baby Etchecopar le dedicó su editorial de este último miércoles 3 de diciembre en A24 al mundo del streaming, al cual criticó severamente como medio de comunicación y por la forma en que han configurado ese ecosistema, poniendo en tela de juicio la idoneidad de esas personas.

El comentario tiene como origen la gala de los Personajes del Año de la Revista Gente, donde una gran cantidad de individuos provenientes de ese ambiente hicieron acto de aparición, algo que generó ruido en el histórico conductor teniendo en cuenta las demás figuras de renombre que aparecen en la clásica postal.

"Qué país en joda este. Quiero referirme a lo que pasa con el streaming, pero no quiero que se ofendan mis héroes del streaming. Estaba viendo lo de los Personajes del Año y hay gente, que yo ni la conozco, al lado de gente con Guillermo Francella, gente importante", apuntó primeramente Baby Etchecopar.

"Vengo a discutir el daño grande que les hacen los programas de streaming a los medios, hay una carrera que se llama ciencias de la comunicación, pero los chicos creen que el título los habilita a todo y no los habilita a nada. Es un llamado de atención, estamos carentes de cultura general", lanzó después, añadiendo un caso puntual como ejemplo: "Yo laburo en Radio Rivadavia, una AM donde tenés que ser profesional, donde hablás tres horas, donde te sacan al toque un diputado y tenés que saber de qué se trata. Lamentablemente no conseguimos gente para laburar en los medios, por el streaming. Me encanta que existan los medios de comunicación, pero escucho algunos streamings y realmente me dan vergüenza ajena, como a ellos les dará vergüenza escucharme a mí".

"Hay una generación que cree que la vida empieza cuando ellos nacen. Entonces les decís 'qué opinás de Alfonsín' y te dicen 'yo no había nacido'. Cuando salen de los streaming y vienen acá, o a la radio, están tres días y los tenés que rajar porque no solo que no saben, sino que tampoco quieren aprender porque tienen una soberbia superlativa", agregó. Finalmente, señaló: "Si queremos un país mejor tenemos que saber lo que va a ser mañana. Y lo que viene es muy berreta".