Cuánto sale viajar y volar a México para el Mundial 2026: los precios de paquetes de vuelo y hotel

Ciudad de México.

La Copa Mundial de Mundial 2026 de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. En el caso mexicano, las ciudades sedes confirmadas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con sus respectivos estadios: Estadio Azteca (CDMX), Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio BBVA (Monterrey).

Qué tan caro o accesible puede ser viajar desde Argentina

Para un argentino que salga desde Buenos Aires rumbo a México, los pasajes ya ofrecen indicios de lo que puede costar la operación. Hay vuelos de ida y vuelta hacia Ciudad de México en clase económica desde aproximadamente USD 652 - 672. Es probable que para las fechas del Mundial 2026, cuando sube la demanda, estos precios suban, pero esta es una referencia base.

Si la idea es buscar paquetes turísticos que incluyen vuelo, alojamiento, traslados y al menos un partido, los paquetes promocionados para el Mundial 2026 arrancan en alrededor de USD 2.600 por persona. Por otro lado, opciones más completas con hotel, traslados, entradas y asistencia al viajero, pueden superar los USD 14.000.

Un paquete de nivel intermedio ofrecido por algunas agencias combina un alojamiento básico, entrada para un partido y seguro de viaje, con una tarifa base de USD 2.289.

A estos valores hay que sumar gastos diarios como comidas: calculados en unos USD 40 - 70 por día, transporte local, traslados entre ciudades sede, y posibles gastos extra: un presupuesto adicional de entorno a USD 800 - 1.000 para esos rubros podría ser ideal.

Estadio Azteca, Ciudad de México.

Costos de entradas para los partidos

La venta oficial de entradas del Mundial 2026 ya difundió sus precios: los tickets arrancan en USD 60 para partidos de fase de grupos y pueden llegar hasta USD 6.730 para la final, dependiendo de la categoría y la demanda.

El sistema será de “precio dinámico”: la tarifa puede variar según la demanda, el rival, la instancia y cuánto antes se compre. En fases intermedias también se estiman entradas en rangos como USD 170 - 890 (octavos), USD 295 - 1.690 (cuartos) y USD 445 - 2.780 (semifinales), según algunas estimaciones mediáticas.

Por lo tanto, en un escenario “económico”: vuelo, hotel, entrada básica y gastos diarios, se podría estar cerca de los USD 2.000 - 4.000. Si uno apunta a fases más definitorias, buenas ubicaciones o incluso asistir a la final, el costo escala hacia USD 7.000 - 8.000 o más, sin contar extras.

Para muchos hinchas argentinos, eso implicará planificar con anticipación un presupuesto, sobre todo al considerar lo cambiante del tipo de cambio local. Además, conviene estar atentos a la venta oficial de entradas de la FIFA, evitar revendedores no confiables, y evaluar si conviene un paquete “todo incluido” o armar el viaje por cuenta propia.