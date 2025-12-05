El mercado opera en alza y el riesgo país baja por anuncio de nueva deuda en dólares

Con la intención de obtener los dólares para el pago de los vencimientos del año próximo, el Gobierno emitirá la semana próxima un nuevo bono a suscribirse y pagarse en moneda extranjera, algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo promociona --aunque no lo sea--como una vuelta a los mercados internacionales. El marketing oficial en torno a la operación de deuda de la semana próxima pegó y bonos y acciones operan en alza y el riesgo país se acerca al piso de los 600 puntos.

Caputo sostuvo que el Tesoro a los mercados internacionales de deuda con la colocación de un nuevo bono en dólares. La noticia fue recibida con optimismo por los mercados financieros, resultando en un repunte inmediato de los bonos argentinos en Wall Street y una consecuente caída en el indicador de riesgo país.

La expectativa generada por la confirmación de esta nueva emisión, un bono a cuatro años con un rendimiento ofrecido del 6,5% anual, fue el catalizador principal de la reacción positiva. Tras el anuncio, los bonos Globales argentinos registraron subas significativas, con ganancias que alcanzaron hasta el 0,6%.

Destaca la performance del Global 2041 (GD41), seguido de cerca por el Global 2035, que avanzó un 0,5%. Este rally se tradujo directamente en una reducción del riesgo país, que retrocedió hasta ubicarse en 613 puntos básicos, con una reducción de 3,3%.

Detalles de la colocación

La Secretaría de Finanzas formalizó el llamado a licitación para este instrumento del Tesoro, programado para el miércoles 10 de diciembre. El objetivo explícito es recaudar parte de las divisas necesarias para afrontar el vencimiento de enero, que asciende a más de u$s4.200 millones.

El título a licitar será un bono bullet, lo que implica que el capital se abonará íntegramente al vencimiento, pactado para el 30 de noviembre de 2029. El cupón semestral de intereses se fijó en el 6,5%. La tasa final que pagará Argentina dependerá del precio de colocación que se defina en la subasta.

El ministro Caputo indicó que los fondos obtenidos cubrirán "parcialmente" el vencimiento de enero. El resto de la necesidad de financiamiento se cubrirá mediante líneas bancarias de tipo REPO y otras fuentes aún no especificadas. Adcap especuló sobre el tamaño de la emisión: "Creemos que el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del REPO podría no resultar tan económica".

Títulos públicos

AE38: 0,48%

AE38D: 1,24%

AL29: 0,43%

AL29D :0,83%

AL30: 0,66%

AL30C: 1,29%

AL30D: 0,99%

AL35: 0,64%

AL35D 1,17%

AL41: 0,75%

AL41C: 1,92%

AL41D: 1,22%

Acciones