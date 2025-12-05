Entradas para el Mundial 2026: cuánto salen, precios y dónde comprar

Ya se palpita, ya se vive, ya se siente lo que será la próxima Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Un torneo que pueden llegar a ofrecer el último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la gran rivalidad de esta época y quienes aún pueden alcanzar el record de haber disputado seis mundiales, desde aquel tempranero 2006 en donde la Argentina de José Néstor Pekerman quedó afuera en cuartos de final contra Alemania.
Por este motivo, son muchos los que aún buscan sus lugares y no se quieren perder lo que serán los partidos, que se disputarán mayoritariamente en tierras estadounidenses. El partido inaugural tendrá como recinto el mítico Estadio Azteca, aquel donde brilló Diego Armando Maradona y que será el primer recinto en estar presente durante tres mundiales. La final, en tanto, tendrá como escenario el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
Cuánto salen las entradas para el mundial 2026
-
Partido inaugural
Categoría 1: 1,825 USD
Categoría 2: 1,290 USD
Categoría 3: 745 USD
Categoría 4: 370 USD
-
Fase de grupos
Categoría 1: 482 USD
Categoría 2: 362 USD
Categoría 3: 167 USD
Categoría 4: 82 USD
-
16avos de final
Categoría 1: 517 USD
Categoría 2: 390 USD
Categoría 3: 187 USD
Categoría 4: 145 USD
-
Octavos de final
Categoría 1: 740 USD
Categoría 2: 562 USD
Categoría 3: 275 USD
Categoría 4: 195 USD
-
Cuartos de final
Categoría 1: 1,407 USD
Categoría 2: 957 USD
Categoría 3: 605 USD
Categoría 4: 342 USD
-
Semifinales
Categoría 1: 2,672 USD
Categoría 2: 1,847 USD
Categoría 3: 690 USD
Categoría 4: 342 USD
-
Partido por el tercer lugar
Categoría 1: 1,000 USD
Categoría 2: 715 USD
Categoría 3: 360 USD
Categoría 4: 165 USD
-
Final
Categoría 1: 6,730 USD
Categoría 2: 4,230 USD
Categoría 3: 2,790 USD
Categoría 4: 2,030 USD
Dónde comprar las entradas para el mundial 2026
La FIFA es la entidad encargada de la distribución oficial de boletos para la Copa del Mundo. Los interesados podrán comprar sus entradas a través de su plataforma. Actualmente, el sitio ofrece un registro previo donde las personas pueden inscribirse para recibir información actualizada en su correo. Allí se puede realizar de manera online la reserva para poder presenciar la próxima Copa del Mundo.
Paso a paso, cómo comprar los tickets
- Registro
- FIFA lanza una convocatoria abierta para los que se registraron y libera algunos boletos. Aquí se pueden elegir los partidos o fases que se desean, y se envían múltiples solicitudes. En algunos casos se aceptan, en otros solo unos o también existe la posibilidad de que se rechacen.
- Cuando se conocen a las selecciones y los grupos tras el sorteo, se lanza una segunda fase que se divide en dos y los precios aumentan. También se habilitan los abonos o las series por equipo, estadio o ciudad. La primera, funciona por orden de llegada y suelen hacerse filas virtuales de bastantes horas; la segunda, otra vez es por sorteo.
- Por último, la reventa de última hora con los tickets no usados o pagados hasta el momento, o de gente que quiere desprenderse de algunos para conseguir otros.