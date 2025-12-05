EN VIVO
Mundial 2026

Entradas para el Mundial 2026: cuánto salen, precios y dónde comprar

La Copa del Mundo es el gran evento del año en 2026 y nadie quiere perderse la oportunidad de ver la competencia, que ofrece 104 partidos.

05 de diciembre, 2025 | 09.00

Ya se palpita, ya se vive, ya se siente lo que será la próxima Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Un torneo que pueden llegar a ofrecer el último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la gran rivalidad de esta época y quienes aún pueden alcanzar el record de haber disputado seis mundiales, desde aquel tempranero 2006 en donde la Argentina de José Néstor Pekerman quedó afuera en cuartos de final contra Alemania.

Por este motivo, son muchos los que aún buscan sus lugares y no se quieren perder lo que serán los partidos, que se disputarán mayoritariamente en tierras estadounidenses. El partido inaugural tendrá como recinto el mítico Estadio Azteca, aquel donde brilló Diego Armando Maradona y que será el primer recinto en estar presente durante tres mundiales. La final, en tanto, tendrá como escenario el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Cuánto salen las entradas para el mundial 2026

  • Partido inaugural
    Categoría 1: 1,825 USD
    Categoría 2: 1,290 USD
    Categoría 3: 745 USD
    Categoría 4: 370 USD

  • Fase de grupos
    Categoría 1: 482 USD
    Categoría 2: 362 USD
    Categoría 3: 167 USD
    Categoría 4: 82 USD

  • 16avos de final
    Categoría 1: 517 USD
    Categoría 2: 390 USD
    Categoría 3: 187 USD
    Categoría 4: 145 USD

  • Octavos de final
    Categoría 1: 740 USD
    Categoría 2: 562 USD
    Categoría 3: 275 USD
    Categoría 4: 195 USD

  • Cuartos de final
    Categoría 1: 1,407 USD
    Categoría 2: 957 USD
    Categoría 3: 605 USD
    Categoría 4: 342 USD

  • Semifinales
    Categoría 1: 2,672 USD
    Categoría 2: 1,847 USD
    Categoría 3: 690 USD
    Categoría 4: 342 USD

  • Partido por el tercer lugar
    Categoría 1: 1,000 USD
    Categoría 2: 715 USD
    Categoría 3: 360 USD
    Categoría 4: 165 USD

  • Final
    Categoría 1: 6,730 USD
    Categoría 2: 4,230 USD
    Categoría 3: 2,790 USD
    Categoría 4: 2,030 USD

 Dónde comprar las entradas para el mundial 2026

La FIFA es la entidad encargada de la distribución oficial de boletos para la Copa del Mundo. Los interesados podrán comprar sus entradas a través de su plataforma. Actualmente, el sitio ofrece un registro previo donde las personas pueden inscribirse para recibir información actualizada en su correo. Allí se puede realizar de manera online la reserva para poder presenciar la próxima Copa del Mundo.

El Estadio Azteca, recinto del partido inaugural.

Paso a paso, cómo comprar los tickets

  1. Registro
  2. FIFA lanza una convocatoria abierta para los que se registraron y libera algunos boletos. Aquí se pueden elegir los partidos o fases que se desean, y se envían múltiples solicitudes. En algunos casos se aceptan, en otros solo unos o también existe la posibilidad de que se rechacen.
  3. Cuando se conocen a las selecciones y los grupos tras el sorteo, se lanza una segunda fase que se divide en dos y los precios aumentan. También se habilitan los abonos o las series por equipo, estadio o ciudad. La primera, funciona por orden de llegada y suelen hacerse filas virtuales de bastantes horas; la segunda, otra vez es por sorteo.
  4. Por último, la reventa de última hora con los tickets no usados o pagados hasta el momento, o de gente que quiere desprenderse de algunos para conseguir otros.

