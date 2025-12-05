Entradas para el Mundial 2026: cuánto salen, precios y dónde comprar

El Metlife Stadium, escenario de la gran final.

Ya se palpita, ya se vive, ya se siente lo que será la próxima Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Un torneo que pueden llegar a ofrecer el último baile de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la gran rivalidad de esta época y quienes aún pueden alcanzar el record de haber disputado seis mundiales, desde aquel tempranero 2006 en donde la Argentina de José Néstor Pekerman quedó afuera en cuartos de final contra Alemania.

Por este motivo, son muchos los que aún buscan sus lugares y no se quieren perder lo que serán los partidos, que se disputarán mayoritariamente en tierras estadounidenses. El partido inaugural tendrá como recinto el mítico Estadio Azteca, aquel donde brilló Diego Armando Maradona y que será el primer recinto en estar presente durante tres mundiales. La final, en tanto, tendrá como escenario el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Cuánto salen las entradas para el mundial 2026

Partido inaugural

Categoría 1: 1,825 USD

Categoría 2: 1,290 USD

Categoría 3: 745 USD

Categoría 4: 370 USD

Fase de grupos

Categoría 1: 482 USD

Categoría 2: 362 USD

Categoría 3: 167 USD

Categoría 4: 82 USD

16avos de final

Categoría 1: 517 USD

Categoría 2: 390 USD

Categoría 3: 187 USD

Categoría 4: 145 USD

Octavos de final

Categoría 1: 740 USD

Categoría 2: 562 USD

Categoría 3: 275 USD

Categoría 4: 195 USD

Cuartos de final

Categoría 1: 1,407 USD

Categoría 2: 957 USD

Categoría 3: 605 USD

Categoría 4: 342 USD

Semifinales

Categoría 1: 2,672 USD

Categoría 2: 1,847 USD

Categoría 3: 690 USD

Categoría 4: 342 USD

Partido por el tercer lugar

Categoría 1: 1,000 USD

Categoría 2: 715 USD

Categoría 3: 360 USD

Categoría 4: 165 USD

Final

Categoría 1: 6,730 USD

Categoría 2: 4,230 USD

Categoría 3: 2,790 USD

Categoría 4: 2,030 USD

Dónde comprar las entradas para el mundial 2026

La FIFA es la entidad encargada de la distribución oficial de boletos para la Copa del Mundo. Los interesados podrán comprar sus entradas a través de su plataforma. Actualmente, el sitio ofrece un registro previo donde las personas pueden inscribirse para recibir información actualizada en su correo. Allí se puede realizar de manera online la reserva para poder presenciar la próxima Copa del Mundo.

El Estadio Azteca, recinto del partido inaugural.

Paso a paso, cómo comprar los tickets