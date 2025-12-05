Trump asiste a un sorteo de grupos del Mundial lleno de pompa y diseñado a su medida

FOTO DE ARCHIVO-Trump e Infantino en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá este viernes el sorteo de la Copa del Mundo de fútbol en una ceremonia llena de pompa, boato y fastuosas actuaciones.

El acto se celebra en Washington, en el Kennedy Center, del que Trump tomó el control a principios de año, instalando un nuevo presidente y una nueva junta directiva.

La asistencia de Trump al sorteo de los grupos de la Copa del Mundo le sitúa en el centro de atención en un momento importante para el mundo del deporte, y los organizadores han pensado claramente en él a la hora de diseñarlo.

El popular grupo de música disco Village People interpretará una versión de "Y.M.C.A.", una de las canciones favoritas de Trump en sus mítines políticos, mientras que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, tiene previsto entregar su propio premio de la paz.

¿El galardonado probable? El propio Trump.

El presidente ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz, citando su implicación para poner fin a múltiples conflictos en el extranjero. Sus esfuerzos han tenido resultados dispares.

El cantante de música clásica Andrea Bocelli también actuará el viernes, al igual que la estrella británica del pop Robbie Williams y la cantante estadounidense y estrella de Broadway Nicole Scherzinger.

Este año, Trump ha aprovechado con frecuencia los privilegios de la presidencia para participar en grandes acontecimientos deportivos y culturales.

En febrero asistió al Super Bowl, entre aplausos y abucheos, y el domingo tiene previsto asistir a los Kennedy Center Honors, a los que no acudió durante su primer mandato.

(Reportaje de Jeff Mason, edición de Ross Colvin y Stephen Coates)