Vacaciones en Brasil 2026: cuánto cuesta viajar para una familia de cuatro personas

Para una familia tipo argentina de cuatro integrantes, unas vacaciones de una semana en Brasil en 2025 pueden costar desde alrededor de 1,1 a 1,3 millones de pesos (opción económica) hasta más de 5 a 6 millones (opción confort/paquete) dependiendo de los lujos y servicios elegidos. Comparado con los costos de paquetes similares al período vacacional anterior subieron, Brasil sigue ofreciendo una alternativa competitiva frente a destinos nacionales o de alquileres vacacionales dentro de Argentina. En un contexto donde la inflación doméstica sigue siendo alta y el tipo de cambio profundiza su atraso, el turismo al exterior —especialmente a Brasil— aparece como una opción atractiva para muchas familias argentinas.

Con el contexto económico actual en Argentina, con un “dólar planchado”, se vuelve atractivo para quienes tienen capacidad de ahorro el turismo en el exterior. Se calcula el costo aproximado y completo para una familia tipo (dos adultos + dos hijos menores) que decida pasar una semana de vacaciones en Brasil, considerando distintas opciones — desde las más económicas hasta las más confortables — y lo comparamos con costos del año pasado, para dar una perspectiva clara de cuánto conviene Brasil.

Viajes a Brasil 2026: precios actualizados

Pasajes : Pasajes aéreos (ida y vuelta Buenos Aires ↔ Brasil) Desde 183.500 pesos por adulto (ofertas según temporada para ida y vuelta). En temporada media el costo asciende 240.000–300.000 por adulto En temporada alta, con equipaje y selección de asiento – precio puede superar el promedio base (depende disponibilidad).

Alojamiento (7 noches, 4 personas): Departamento modesto / hostel o alojamiento económico puede costar desde 300.000 pesos por semana para unidad de dos ambientes (4 personas). Un Hotel 3 estrellas o alojamiento medio, desde 500.000 pesos por semana (o un poco más según ciudad / cercanía a la playa).

Comidas y gastos diarios (transporte local, salidas, actividades): Según se opte por opciones económicas de comida callejera o “por kilo”, transporte público, actividades gratuitas o económicas, el costo varía entre 50 y 80 dólares por día. Con comidas en restaurantes moderados, traslados ocasionales, alguna salida turística: entre 500 y 900 reales por persona/día (equivalente a 100 y 180 dólares). Con cenas, salidas, transporte privado, tours y ciertas comodidades: más de 1.500 reales por persona/día (300 dólares).

Con el cambio actual, alojarse, comer y movilizarse en Brasil suele resultar más barato que muchos destinos nacionales equivalentes. Hay distintas opciones: desde económicas (hostels, departamentos modestos, comida sencilla) hasta resorts, lo que permite adaptar el viaje al presupuesto familiar. Para muchas familias, el costo total puede superar en accesibilidad a vacaciones locales, con la ventaja adicional de playas o climas diferentes.

Los pasajes aéreos pueden fluctuar mucho dependiendo la temporada, la demanda y las aerolíneas low cost. En temporadas altas los valores se disparan. El tipo de cambio puede variar, lo cual impacta fuertemente en el presupuesto final. Si se opta por paquetes “premium” o resorts, el costo se eleva mucho. Conviene revisar bien lo que está incluido (traslados, comidas, servicios). Hay que considerar transporte local, gastos extras, traslados, actividades; no alcanza solamente con vuelo y hotel.