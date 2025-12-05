Por qué Chile no juega el Mundial 2026: la razón por la que no se encuentra en el sorteo

La Selección de Chile en 2025.

Chile es una de las grandes ausentes de Sudamérica en este mundial 2026. La selección trasandina se quedó afuera de la competencia en medio de una profunda crisis deportiva. Muy atrás quedaron los años dorados de este equipo, que conquistó entre 2015 y 2016 dos veces la Copa América, venciendo en la final en ambas oportunidades a Argentina. En ese conjunto había figuras de la talla de Arturo Vidal, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Charles Aranguiz, Mauricio Isla, "El Mago" Valdivia y "Turbomán" Vargas, entre otros.

Pero muy atrás quedaron esas páginas doradas para este Chile que no logró realizar una renovación generacional. En su crecimiento mucho había tenido que ver Marcelo Bielsa, conductor del equipo que clasificó al mundial 2010 con un estilo de juego que revolucionó al país por su concepción ofensiva. Algo que luego supo darle continuidad y aún un vuelo más alto por momentos Jorge Sampaoli.

La razón por la cual Chile no juega el mundial 2026

La Selección de Chile se quedó afuera del próximo mundial por su bajo desempeño en las últimas eliminatorias. Bajo la conducción de Ricardo Gareca, quien condujo a la Selección de Perú a jugar Rusia 2018, "La Roja" apostó al director técnico argentino para darle un orden y volver a llevarla a una cita mundialista después de quedarse afuera dos veces seguidas. Pero muy lejos estuvo de cumplir ese objetivo.

El equipo finalizó en la última posición de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 11 puntos, producto de 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Se terminó quedando a 9 puntos del puesto de repechaje que fue para Bolivia que hizo 20 puntos. Podría decirse que esta fue la peor campaña de la historia para Chile en un proceso mundialista ya que, desde que se juega con el formato de todos contra todos, es la segunda vez que termina como colista (la anterior fue en Corea y Japón 2002, donde sacó 12 unidades).

Un agravante en esta oportunidad es que había seis puestos para clasificarse de forma directa al mundial, a lo que se suma el séptimo puesto que va al repechaje (en este caso, Bolivia). Chile no estuvo cerca de ninguno de estos lugares, con un rendimiento flojo. Parte de esto tiene que ver la falta de variantes con la que se encontró y problemas para renovar el plantel. A esto hay que agregarle la pelea abierta de Arturo Vidal contra Gareca.

Los rendimientos de Chile en Copas del Mundo