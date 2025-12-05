Panini América lanzó el diseño del álbum de figuritas del Mundial 2026: el más grande de la historia, homenaje regional y guiños a la Selección Argentina.

En la previa del sorteo del Mundial 2026, se presentó el diseño especial del álbum de figuritas que acompañará la Copa del Mundo. Con un homenaje a Canadá y Estados Unidos y la promesa de ser la colección más grande de la historia, la marca reveló detalles de una edición que entusiasma a fanáticos, coleccionistas y seguidores de la Selección Argentina de cara a la próxima cita mundialista.

La empresa fundada en Italia hace más de medio siglo eligió Nueva York como escenario para anunciar una pieza clave del folclore futbolero: el álbum de figuritas del Mundial 2026. La presentación se realizó en la antesala del sorteo, que se realizará este viernes 5, y dejó una certeza contundente: será el álbum más grande de la historia, impulsado por el nuevo formato con 48 selecciones en competencia.

La colección llega con la misión de acompañar una edición que marcará un antes y un después en la Copa del Mundo, coorganizada por Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, además, Panini dedicará una portada especial a la región anfitriona, una decisión que conecta con la identidad visual propuesta para el torneo.

Una portada con homenaje regional y legado futbolero

El diseño revelado rinde tributo a Canadá y Estados Unidos, con colores vibrantes, estética moderna y un enfoque visual que combina elementos icónicos del certamen. Entre ellos, se destacan:

El emblema oficial del Mundial 2026, integrado a la composición.

El trofeo de la Copa del Mundo, en un rol protagónico.

La famosa chilena de Carlo Parola, símbolo histórico que Panini adoptó en 1965 y que vuelve a ocupar el centro de la escena.

Aunque esta no será la única portada, es la primera destinada íntegramente a la región organizadora. Panini adelantó que más adelante se dará a conocer la versión global y una edición especial enfocada en México, lo que abre la puerta a una posible edición con presencia argentina pensada para el mercado local y para los coleccionistas de la "Albiceleste".

Romy Gai, director comercial de la FIFA, destacó el valor cultural de esta colección en un mensaje que refuerza la dimensión emocional del lanzamiento: “El álbum de Panini, al igual que la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más queridas y arraigadas en la cultura futbolística mundial".

También subrayó que esta colección “une a generaciones, despierta entusiasmo en todos los rincones del planeta y deja recuerdos inolvidables”, y celebró la continuidad de la alianza con Panini rumbo al Mundial 2026. Para la FIFA, el álbum no es simplemente un producto, sino que significa un puente emocional que une a fanáticos, familias y coleccionistas, y que contribuye a la experiencia previa al torneo, una experiencia que en países como Argentina tiene una intensidad única.

Panini América apunta alto: más contenido y nuevas colaboraciones

Mark Warsop, CEO de Panini América, definió el proyecto como uno de los más ambiciosos de la marca: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada dedicada a Canadá y Estados Unidos para el álbum del Mundial 2026, una colección que ha cautivado a generaciones.”

El ejecutivo adelantó que esta edición será el punto de partida de un proyecto más grande que incluirá:

Cromos tradicionales

Cartas intercambiables

Nuevas colaboraciones aún no reveladas

El álbum más grande de todos los tiempos

La expansión del torneo a 48 selecciones obliga a Panini a redimensionar su propuesta. El resultado será un álbum con más páginas, más jugadores y más contenido visual. Con más de medio siglo de historia, desde su primera edición mundialista en México 1970, la marca italiana consolida una tradición que hoy es parte inseparable del fútbol.

El Mundial 2026 marcará un hito para coleccionistas: nunca hubo una cantidad tan grande de equipos y nunca el álbum fue tan extenso. Para Argentina, campeona mundial vigente, se espera una presencia destacada que podría impulsar un nuevo boom coleccionable.