Cómo devolver un producto de Mercado Libre en 7 pasos

Desde Mercado Libre aseguran que bajo su programa de devolución podés retornar artículos incluso si te arrepentiste de la compra —aunque hay excepciones, según el tipo de producto—. La devolución gratis incluye el envío de vuelta y, si todo está en orden, el reembolso.

A continuación te contamos cómo hacerlo paso a paso, y qué tenés que tener en cuenta para que todo salga bien.

Paso a paso para devolver en Mercado Libre

Ingresá a tu cuenta y entrá en “Mis compras” (o “Mis pedidos”). Ahí buscá la compra que querés devolver. Hacé clic en esa compra y buscá la opción “Devolver gratis”. Debe aparecer si la devolución está permitida. Seleccioná el motivo de la devolución (puede ser arrepentimiento, error, producto distinto, defecto, etc.). Generá la etiqueta de devolución. Mercado Libre la proporciona de forma gratuita. Empaquetá el producto en su envoltorio original, con accesorios, manuales y sin señales de uso —si aplica. Llevá el paquete a la agencia de correo o punto logístico indicado usando la etiqueta. Esperá la confirmación de recepción y la revisión del producto. Si todo está bien, Mercado Libre procesará el reembolso.

Qué tener en cuenta: condiciones, plazos y límites

Si el producto es nuevo , tenés 30 días corridos desde que lo recibiste para devolverlo; si es usado , el plazo suele ser menor.

El producto debe estar en perfectas condiciones , sin marcas de uso, con accesorios, manuales y en su embalaje original. Los celulares, notebooks, tablets o smartwatches no deben tener bloqueos ni datos personales.

El envío de devolución es gratuito, no importa el motivo (si está permitido).

Una vez recibido y aprobado el estado del producto, el reembolso se acredita —normalmente en los mismos medios con los que pagaste.

Qué pasa si no cumplís con las condiciones

Si el producto está usado, dañado, sin accesorios, con señales visibles o no en su packaging original, Mercado Libre podría devolverlo al vendedor o retener parte del reembolso.

También hay excepciones: algunos productos pueden tener restricciones específicas de devolución. En esos casos, la opción de “Devolver gratis” no estará disponible y conviene revisar la sección de ayuda de Mercado Libre antes de comprar.