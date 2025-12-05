Chau al metaverso: Meta le bajó el pulgar y hará un fuerte recorte de presupuesto

Después de años promoviendo la idea de mundos digitales donde trabajar, socializar o jugar en VR —y de haber invertido decenas de miles de millones de dólares en esa visión— Meta, el gigante de Silicon Valley, parece dar marcha atrás.

La división encargada del metaverso y la realidad virtual (Reality Labs) sufrirá recortes sustanciales, un indicio claro de que el proyecto ya no es la prioridad que fue hace años. A cambio, la firma redobla su apuesta por la inteligencia artificial y los dispositivos basados en IA.

Qué implica el recorte del 30% al metaverso

El ajuste afectará a la unidad de realidad virtual de Meta, que incluye productos como cascos VR (por ejemplo, la línea Meta Quest ) y plataformas como Horizon Worlds .

Las fuentes indican que los recortes podrían conllevar despidos en los primeros meses de 2026.

Meta reconoce que la unidad acumuló pérdidas millonarias durante años, por lo que la revisión busca “optimizar recursos” y enfocarse en áreas con más retorno.

Por qué el metaverso no pudo despegar

La idea del metaverso —un mundo virtual persistente, colectivo y accesible— generó expectativas enormes. Pero la realidad fue otra:

La adopción masiva nunca llegó: los cascos VR siguen siendo caros, poco prácticos para muchos, y la mayoría de los usuarios prefiere seguir usando redes sociales, videos o apps convencionales.

Los costos: desde 2020 la empresa acumuló inversiones multimillonarias en Reality Labs, sin resultados que justifiquen esas cifras.

Competencia con otras prioridades: con el auge de la inteligencia artificial, Meta parece reasignar recursos hacia tecnologías más demandadas —como IA, wearables y hardware inteligente— en lugar de mundos virtuales que todavía no son rentables.

Qué pueden esperar los usuarios y qué podría cambiar

Para quienes tenían esperanzas de que el metaverso se convirtiera en una “segunda vida online”, la noticia implica una pausa —o al menos una fuerte demora— del proyecto.

Los productos VR podrían seguir vendiéndose , pero con menor inversión en desarrollo de nuevos mundos o funciones.

Las plataformas que prometían experiencias sociales o laborales en realidad virtual —como Horizon Worlds— podrían quedar relegadas, con menor soporte o actualizaciones.

Meta parece enfocarse ahora en integrar IA + hardware ligero (como gafas inteligentes) en lugar de exigir casco VR, lo que podría cambiar la definición de “realidad inmersiva” hacia algo más práctico.

Este recorte marca un giro importante: lo que hace pocos años se vendía como el futuro inevitable de internet, hoy luce como una apuesta fallida. Con el cambio de enfoque hacia la IA, el metaverso, tal como se lo imaginó, podría quedar relegado por un buen tiempo.