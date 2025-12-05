Heidi Klum: quién es la pareja y cuántos hijos tiene

La modelo alemana Heidi Klum es una de las presentadoras elegidas por la FIFA para conducir el sorteo del Mundial 2026 este viernes y genera curiosidad su vida personal. La jueza de America's Got Talent está en pareja hace seis años y tiene cuatro hijos.

Quién Heidi Klum, la modelo que lidera el sorteo del Mundial

La supermodelo Heidi Klum, de 52 años, es una de las grandes figuras de la moda estadounidense y ha logrado convertirse en presentadora de televisión, empresaria y actriz. Comenzó su carrera al ganar un concurso de moda a los 18 años en Alemania y comenzó a trabajar para marcas reconocidas a nivel mundial, como Victoria Secret. Así, fue ganando reconocimiento y hasta fue elegida como conductora del programa Project Runway y es una de las históricas jurado de America’s Got Talent.

Heidi Klum está casada con Tom Kaulitz desde el 2019

Klum ya había participado de un sorteo de la FIFA en 2006 cuando se había organizado en su tierra natal. "Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país", señaló la supermodelo, de acuerdo a un comunicado que compartió la FIFA.

Sobre el mega evento deportivo destacó: "El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible".

Con quién está casada Heidi Klum y quién es el padre de sus hijos

Heidi Klum está casada con Tom Kaulitz, el guitarrista de la banda alemana Tokio Hotel. La pareja se conoció por medio de una amiga en común y se casó el 22 de febrero de 2019 en Capri, Italia, un año después.

La modelo tiene cuatro hijos: Leni, Henry Samuel, Johan y Lou. Antes de pedirle matrimonio, el roquero le pidió la bendición a los cuatro y se organizó con ellos para la propuesta. “Lo más dulce que mi pareja ha hecho es que les pidió a mis hijos primero si podía pedir mi mano. En cierto modo, estaba confabulado con mis hijos. Ya habían pensado en cómo hacerlo y luego me sorprendieron la mañana de Navidad de hace seis años. Me pareció muy bonito que involucrara a mis hijos", expresó Klum en declaraciones a People.

Leni, la mayor de los cuatro hijos, nació en 2004 y es fruto de la relación de Klum con el empresario italiano Flavio Briatore, de quien la supermodelo se separó en medio de diferencias personales que la llevaron a continuar su embarazo en solitario. Seal, con quien Klum estuvo casada entre 2005 y 2014, posteriormente adoptó legalmente a Leni y se convirtió en una figura paterna central en su vida. Con el paso del tiempo, la joven buscó seguir los pasos de su madre y hoy se abre camino en modelaje.

Durante la relación de Klum y Seal llegaron al mundo Henry (septiembre 2005), Johan (noviembre 2006) y Lou (2009), los tres menores del clan. Henry también dio sus pasos en el modelaje, con solo 19 años, desfiló en la Semana de la Moda de París en enero de 2025 y luego debutó en la portada de la revista Hunger, número 34: "Fight Back", en marzo de 2025.

Mientras que los dos menores tiene dotes más artísticos, Johan canta muy bien y Lou, de acuerdo a su madre, es muy creativa y ha diseñado pelucas y looks ella misma. Incluso Lou suele acompañar a su mamá en eventos puntuales, aunque la supermodelo intenta mantener cierte intimidad familiar.