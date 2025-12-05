Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en diciembre 2025

Con el cierre del año, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) llegó a un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que representan a clínicas, sanatorios, laboratorios, centros médicos, mutuales y servicios de emergencia. La mejora abarca a todas las ramas del sector reguladas por los convenios colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75.
El incremento pactado tendrá una aplicación trimestral: 1,5% en noviembre, 1,5% en diciembre y 1,5% en enero, acumulando un 4,55% sobre los salarios básicos al finalizar el período. Además, se actualiza el monto no remunerativo que percibe el personal, que pasó de 60.000 pesos a 66.000 en noviembre y alcanzará los 70.000 pesos desde enero.
Este entendimiento es uno de los últimos firmados bajo la conducción de Héctor Daer, quien deja la secretaría general de FATSA y también su lugar en el triunvirato de la CGT. Según la organización gremial, el acuerdo se logró “gracias a la unidad y la firmeza sindical”, pese a las restricciones vigentes para las negociaciones salariales. En febrero se retomarán las conversaciones para discutir la paritaria 2025-2026.
Cómo quedan los sueldos de diciembre según cada rama del sector
Sanidad está organizada en seis convenios, con escalas y categorías propias:
Hospitales y colectividades (CCT 103/75)
-
La categoría inicial percibe 974.199,49 pesos, más el adicional no remunerativo de 66.000.
-
El personal profesional, como el Cabo Enfermero, alcanza 1.184.105,58 pesos, más los 66.000.
Mutualidades (CCT 107/75)
-
El haber inicial queda en 864.023,82 pesos, con aplicación de los 66.000 no remunerativos.
-
Los profesionales bioquímicos, kinesiólogos, farmacéuticos y nutricionistas perciben 1.249.924,50 pesos, más el monto adicional.
-
El plus por función de cajero queda en 78.466,74 pesos.
Institutos médicos, laboratorios, rayos y consultorios (CCT 108/75)
-
La categoría más baja alcanza 934.671,18 pesos en diciembre.
-
Los profesionales bioquímicos, kinesiólogos y nutricionistas llegan a 1.285.242,29 pesos.
-
Se mantiene el ítem seguro de fidelidad, con un valor de 221.748,82 pesos, y la sala maternal, con un beneficio de 286.801,60 pesos.
-
Todos los valores deben adicionarse a los 66.000 no remunerativos.
Sanatorios, geriátricos y clínicas privadas (CCT 122/75)
-
La categoría inicial percibe 864.022,72 pesos.
-
Los cargos superiores alcanzan 1.285.242,29 pesos, más el pago adicional.
Emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslados (CCT 459/06)
-
La escala contempla ocho categorías: el haber base queda en 869.464,62 pesos.
-
El salario más alto de la rama alcanza 1.473.091,97 pesos en diciembre.
-
También corresponde adicionar los 66.000 no remunerativos.
Atención, cuidado e internación domiciliaria (CCT 743/16)
-
La escala salarial comienza en 735.966 pesos y llega a 912.319 pesos en diciembre.
-
La sala maternal, un beneficio adicional, se actualiza a 212.881 pesos.
En todos los convenios, el aumento impacta sobre conceptos como antigüedad, presentismo, títulos, horas extras y adicionales específicos. Además, en diciembre corresponde el pago del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor salario mensual del semestre.