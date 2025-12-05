Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en diciembre 2025

Aumento de los empleados de sanidad

Con el cierre del año, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) llegó a un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que representan a clínicas, sanatorios, laboratorios, centros médicos, mutuales y servicios de emergencia. La mejora abarca a todas las ramas del sector reguladas por los convenios colectivos de Trabajo 743/16, 459/06, 122/75, 108/75, 107/75 y 103/75.

El incremento pactado tendrá una aplicación trimestral: 1,5% en noviembre, 1,5% en diciembre y 1,5% en enero, acumulando un 4,55% sobre los salarios básicos al finalizar el período. Además, se actualiza el monto no remunerativo que percibe el personal, que pasó de 60.000 pesos a 66.000 en noviembre y alcanzará los 70.000 pesos desde enero.

Este entendimiento es uno de los últimos firmados bajo la conducción de Héctor Daer, quien deja la secretaría general de FATSA y también su lugar en el triunvirato de la CGT. Según la organización gremial, el acuerdo se logró “gracias a la unidad y la firmeza sindical”, pese a las restricciones vigentes para las negociaciones salariales. En febrero se retomarán las conversaciones para discutir la paritaria 2025-2026.

Salarios confirmados de sanidad

Cómo quedan los sueldos de diciembre según cada rama del sector

Sanidad está organizada en seis convenios, con escalas y categorías propias:

Hospitales y colectividades (CCT 103/75)

La categoría inicial percibe 974.199,49 pesos, más el adicional no remunerativo de 66.000.

El personal profesional, como el Cabo Enfermero, alcanza 1.184.105,58 pesos, más los 66.000.

Mutualidades (CCT 107/75)

El haber inicial queda en 864.023,82 pesos, con aplicación de los 66.000 no remunerativos.

Los profesionales bioquímicos, kinesiólogos, farmacéuticos y nutricionistas perciben 1.249.924,50 pesos, más el monto adicional.

El plus por función de cajero queda en 78.466,74 pesos.

Institutos médicos, laboratorios, rayos y consultorios (CCT 108/75)

La categoría más baja alcanza 934.671,18 pesos en diciembre.

Los profesionales bioquímicos, kinesiólogos y nutricionistas llegan a 1.285.242,29 pesos.

Se mantiene el ítem seguro de fidelidad , con un valor de 221.748,82 pesos, y la sala maternal , con un beneficio de 286.801,60 pesos.

Todos los valores deben adicionarse a los 66.000 no remunerativos.

Sanatorios, geriátricos y clínicas privadas (CCT 122/75)

La categoría inicial percibe 864.022,72 pesos.

Los cargos superiores alcanzan 1.285.242,29 pesos, más el pago adicional.

Emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslados (CCT 459/06)

La escala contempla ocho categorías: el haber base queda en 869.464,62 pesos.

El salario más alto de la rama alcanza 1.473.091,97 pesos en diciembre.

También corresponde adicionar los 66.000 no remunerativos.

Cuánto cobran los empleados de sanidad

Atención, cuidado e internación domiciliaria (CCT 743/16)

La escala salarial comienza en 735.966 pesos y llega a 912.319 pesos en diciembre.

La sala maternal, un beneficio adicional, se actualiza a 212.881 pesos.

En todos los convenios, el aumento impacta sobre conceptos como antigüedad, presentismo, títulos, horas extras y adicionales específicos. Además, en diciembre corresponde el pago del aguinaldo, equivalente al 50% del mejor salario mensual del semestre.