Paritarias sanidad: cuánto cobran los trabajadores en noviembre 2025

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró un nuevo acuerdo salarial que impactará en los haberes de los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89, correspondiente al personal de los Laboratorios de Especialidades Medicinales y Veterinarias.

El entendimiento, firmado con las cámaras empresarias del sector, establece una suba cercana al 6% y actualiza los salarios básicos y adicionales de todas las categorías a partir de octubre, con incidencia plena en los sueldos de noviembre de 2025.

Sanidad: nuevos salarios básicos desde noviembre

Con esta recomposición, los sueldos para el personal de Sanidad bajo el CCT 42/89 quedan fijados en los siguientes valores:

Personal con título universitario

Categoría A: $2.594.233,06

Categoría B: $2.455.256,31

Operarios de producción, mantenimiento y servicios

Operario con título habilitante: $2.316.278,20

Operario de planta química (calificado especializado): $2.115.376,63

Operario con oficio, oficial o calificado especializado: $1.932.028,32

Operario calificado: $1.747.686,27

Operario semi-calificado: $1.581.878,72

Operario no calificado: $1.424.959,02

Peón: $1.357.465,67

Personal administrativo

Auxiliar principal: $1.932.028,32

Auxiliar de segunda: $1.747.686,27

Auxiliar de tercera: $1.581.878,72

Auxiliar de cuarta: $1.424.959,02

Principiante de administración: $1.357.465,67

Viajante propagandista: $1.581.878,72

Corredor: : $1.747.686,27

Beneficios adicionales y sumas no remunerativas

Además del incremento en los básicos, el acuerdo incorpora mejoras adicionales de carácter no remunerativo, entre ellas:

Bono Vacacional 2025: pago único de $261.636,99, que se abona junto con el salario del mes siguiente al goce de vacaciones.

Vianda de Comedor: $11.599 desde el 1° de octubre, en establecimientos sin servicio de comedor.

Sala Maternal: $367.232,82.

Día de la Sanidad: pago excepcional de $78.979,78, que se liquida cada septiembre.

Sanidad: cuánto cobran los trabajadores de sanidad.

También se mantiene el aporte sindical del 1% sobre la remuneración integral de cada trabajador, junto con un aporte especial a FATSA equivalente a cinco cuotas mensuales de $13.928, con vencimientos entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Las partes acordaron reabrir las negociaciones en enero de 2026 para evaluar una nueva actualización de haberes, con el fin de sostener el poder adquisitivo del sector sanitario frente a la inflación.

