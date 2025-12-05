La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 5 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 5 de diciembre de 2025
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 8200
- 1: 8200
- 2: 7275
- 3: 3238
- 4: 9464
- 5: 5243
- 6: 1055
- 7: 6357
- 8: 7437
- 9: 8219
- 10: 6565
- 11: 1700
- 12: 9061
- 13: 5030
- 14: 6591
- 15: 5102
- 16: 0470
- 17: 5513
- 18: 1923
- 19: 0058
- 20: 7210
Letras de la Nacional: E I I K
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 4135
- 1: 4135
- 2: 4481
- 3: 6319
- 4: 7201
- 5: 0512
- 6: 0849
- 7: 7900
- 8: 9626
- 9: 0422
- 10: 7232
- 11: 3183
- 12: 0541
- 13: 6744
- 14: 3327
- 15: 8990
- 16: 3838
- 17: 0893
- 18: 5584
- 19: 4089
- 20: 3786
