Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 5 de diciembre de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 5 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 8200

  • 1: 8200
  • 2: 7275
  • 3: 3238
  • 4: 9464
  • 5: 5243
  • 6: 1055
  • 7: 6357
  • 8: 7437
  • 9: 8219
  • 10: 6565
  • 11: 1700
  • 12: 9061
  • 13: 5030
  • 14: 6591
  • 15: 5102
  • 16: 0470
  • 17: 5513
  • 18: 1923
  • 19: 0058
  • 20: 7210

Letras de la Nacional: E I I K

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 4135

  • 1: 4135
  • 2: 4481
  • 3: 6319
  • 4: 7201
  • 5: 0512
  • 6: 0849
  • 7: 7900
  • 8: 9626
  • 9: 0422
  • 10: 7232
  • 11: 3183
  • 12: 0541
  • 13: 6744
  • 14: 3327
  • 15: 8990
  • 16: 3838
  • 17: 0893
  • 18: 5584
  • 19: 4089
  • 20: 3786

